Sveti oče kot romar na Korziki: od ljudske vernosti do izzivov Sredozemlja

Papež Frančišek se bo v nedeljo, 15. decembra 2024, odpravil na 47. apostolsko potovanje, ki ga bo tokrat vodilo na Korziko. Udeležil se bo sklepnega srečanja kongresa z naslovom »Ljudska vernost v Sredozemlju«, sledilo bo srečanje s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci v katedrali Marije Vnebovzete, popoldan pa bo obhajal sveto mašo s 7000 verniki. Pred odhodom se bo na letališču srečal tudi s francoskim predsednikom Macronom.

Vatican News

V ospredju tokratnega obiska bo najprej pomen ljudske vernosti, ki se izraža z romanji, procesijami in ljudskimi pesmimi; poleg tega pa bo pozornost namenjena Sredozemlju z njegovimi številnimi izzivi, predvsem dramo migracij, zaradi katerih je Sredozemsko morje postalo največje pokopališče v Evropi, kot je že večkrat poudaril sveti oče.

Korzika bo 67. država, ki jo bo obiskal papež Frančišek, njena prestolnica Ajaccio, ki je tudi Napoleonov rojstni kraj, pa bo prvič gostila Petrovega naslednika. Kot je na predstavitvi potovanja v pogovoru z novinarji spomnil Matteo Bruni, direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža, pa je ta francoski otok leta 1952 obiskal tedanji nuncij v Parizu Angelo Roncalli, bodoči papež Janez XXIII.

Dvodnevni kongres Ljudska vernost v Sredozemlju v Ajacciu organizira tamkajšnji škof kardinal François-Xavier Bustillo, na njem pa bo sodelovalo več kot 400 udeležencev. Med njimi bodo škofje iz Španije, Francije in Italije, akademiki in predstavniki drugih območij ob Sredozemskem morju.

Ljudska vernost je v Franciji zelo pomembna, zlasti na Korziki, kjer je 80 % prebivalcev katoličanov in kjer še obstajajo številne bratovščine. Poleg tega pa je globoko ukoreninjena pobožnost do Marije, ki jo imenujejo »Madonuccia«. Ta je leta 1656 otok, ki je bil takrat pod genovsko oblastjo, obvarovala pred kugo, saj je spremenila smer vetrov, ki so ladjam z bolniki na krovu preprečili, da bi pristale v Ajacciu. Po mnenju Korzičanov je bil to čudež, ki je preprečil, da bi se epidemija razširila na otok. Od tedaj »Madonnuccio« častijo kot zavetnico, njen praznik obhajajo v sredini marca. Papežev obisk bo spremljal prav tako kip te Marije, ki je upodobljena tudi na logotipu.