Sveti oče: Brezmadežna nas spodbuja na poti h Kristusu

Ob koncu splošne avdience, 4. decembra 2024, se je sveti oče s pozdravi obrnil še na vernike z vseh koncev sveta, ki so se zbrali na Trgu svetega Petra. Dejal je, da nam adventni čas, ki smo ga pravkar začeli, kaže na svetel zgled Brezmadežne Device Marije: »Naj vas spodbuja na vaši poti približevanja Kristusu in naj podpira vaše upanje.«

Vatican News

Vernikom različnih jezikovnih skupine je papež zaželel »rodovitno hojo skozi adventni čas, da bi na božič v Detetu Jezusu prepoznali Odrešenika sveta«. Spodbudil je, naj v tem adventnem času prosijo Svetega Duha, da bi jim »pomagal pogumno pričevati o upanju, ki je v nas, medtem ko čakamo na Gospodov prihod«. Izpostavil je tudi, da »brez Svetega Duha ni mogoče oznanjati evangelij in živeti Božjo besedo«, zato ga moramo »prositi, naj na nas nenehno izliva svoje darove«.

Marijina priprošnja kot opora v adventnem času

Posebej se je obrnil na špansko govoreče romarje: »V teh dneh se z devetdnevnico pripravljamo na slovesni praznik brezmadežnega spočetja. Marijo, našo Mater, prosimo, da bi tako kot ona ostali odprti in razpoložljivi za delovanje Svetega Duha v naših življenjih in pri poslanstvu, ki nam ga je zaupala Cerkev. Jezus naj vas blagoslavlja in Sveta Devica naj vas varuje.«

Na prihajajoči praznik brezmadežnega spočetja Device Marije je papež spomnil tudi nemško govoreče romarje: »Marija je polna milosti, ker je bila obvarovana vsakega greha od prvega trenutka svojega obstoja. Njena močna priprošnja naj vas vse spremlja v tem adventnem času.«

Bralka berila in povzetka kateheze v kitajskem jeziku

Papež pozdravil kitajske vernike

Sveti oče je poseben pozdrav namenil še kitajskim vernikom. Berilo in povzetek kateheze sta se med današnjo splošno avdienco prvič brala tudi v kitajskem jeziku. »Zato želim prisrčno pozdraviti Kitajce, ki so tukaj prisotni, in tudi tiste, ki so z nami povezani prek medijev. Vsem vam in vašim družinam želim veselje in mir,« je dejal.