Sveti oče: Balinanje, zdrava igra »družbenega prijateljstva«

S papežem Frančiškom so se v petek, 20. decembra 2024, srečali predstavniki Italijanske balinarske zveze.

Vatican News

Sveti oče jim je uvodoma dejal, da mu je balinanje »zelo simpatično« ter tudi navedel dva razloga: »Prvi, ker je to "reven" šport, v primerjavi s športi "zvezdnikov" z milijardnimi pogodbami, ki vedno polnijo medije. Mislim, da so prvaki v balinanju ljudje, ki delajo kot uradniki, učitelji, vodovodarji … Skratka, običajni ljudje, ki so navdušeni nad to igro, ki je morda nekoliko iz mode, vendar tako bogata s človečnostjo.«

Drugi razlog, zaradi katerega je balinanje pri srcu svetemu očetu, pa je dejstvo, da sam ta šport povezuje z družabnostjo, z družbenim prijateljstvom. »Nekoč je bil zelo razširjen v vaseh, na podeželju, povsod so bila balinišča, tudi v župnijah. To je bil način druženja, preživljanja časa v družbi, zdrava in mirna zabava. Žal se je družba spremenila in prav tako balinanje: gre za šport, s katerim se ukvarjajo tudi ženske, mladi; igra ga veliko invalidov, za kar vam izrekam čestitke.

Dragi prijatelji, čestitam vam za rezultate, ki ste jih kot Zveza dosegli na tekmovalni ravni; predvsem pa zato, da nadaljujete s tem alternativnim športom v primerjavi z velikim športnim poslovnim strojem; z inkluzivnim športom, ki ima še vedno okus po "igri" in dobri družbi.

Iz srca blagoslavljam vse vas in vašo dejavnost. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.«