Svetemu očetu podarili električni papamobil

Podjetje Mercedes je svetemu očetu v sredo, 4. decembra 2024, podarilo nov papamobil. Gre za unikatno ročno izdelano vozilo razreda G na električni pogon s sodobno opremo.

Vatican News

Na željo papeža Frančiška so ob predaji avtomobila v Vatikan prišli delavci, ki so neposredno sodelovali pri njegovi izdelavi. Skupino je vodil Ola Källenius, generalni direktor skupine Mercedes-Benz, ki je za Vatican News dejal, da je podjetju v veliko čast, da lahko svetemu očetu izročijo novi papamobil. Podjetje se lahko pohvali že s skoraj 100-letnimi izkušnjami področju izdelave vozil za Petrove naslednike: prvi papamobil so leta 1930 izdelali v Stuttgartu za papeža Pija XI.

Ničelne emisije, udobje, tehnologija

Ekipa strokovnjakov iz različnih Mercedesovih enot je približno leto dni sodelovala s predstavniki Vatikana, da bi avtomobil prilagodila papeževim potrebam. Velika pozornost je bila namenjena ničelnim emisijam: Vatikan si je namreč zastavil cilj, da bodo do leta 2030 vsa njegova vozila popolnoma brez emisij. Zlasti podrobnosti, kot so vrtljivi stol in notranja oprema, so bile izdelane ročno. Vozilo je bilo posebej zasnovano za zmanjšano hitrost, s katero se papež običajno vozi na Trgu svetega Petra med splošnimi avdiencami.

Zložljiva streha

V primerjavi z običajnim razredom G ima novi papamobil zložljivo streho, ki v primeru dežja ali slabih vremenskih razmer ščiti potnike. Tudi tokrat je vozilo bele barve in ima registrsko tablico SCV1 (Država mesta Vatikan 1).