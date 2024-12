Ponovno odprtje Notre Dame. Papež: naj bo to znamenje prenove Cerkve v Franciji

Pariška katedrala pet let po požaru, ki jo je opustošil, spet sije. V papeževem sporočilu, ki ga je prebral nuncij Migliore, je zadoščenje za »velik izbruh mednarodne radodarnosti, ki je prispeval k obnovi« in zahvala za delo mnogih delavcev, ki so med delom opravili pristno »duhovno potovanje«. Hkrati pa je povabilo krščenim, ki bodo prestopili njena vrata: povrnite si podedovano dediščino vere.

Papež Frančišek

Njegovi ekscelenci monsignorju Laurentu Ulrichu,

pariškemu nadškofu

Z veseljem se v mislih in molitvi pridružujem vam in vsem zbranim vernikom ter vsem navzočim na ta slovesni dan, ko je vaša stolnica ponovno odprta za bogoslužje. V vseh nas je še vedno živ spomin na strašni požar, ki je pred petimi leti hudo poškodoval stavbo. V srcu nas je stiskalo ob nevarnosti, da bi videli kako propada mojstrovina krščanske vere in arhitekture, večstoletno pričevanje o vaši narodni zgodovini. Danes žalost in žalovanje zamenjujejo veselje, praznovanje in slavljenje.

Izrekam priznanje vsem, ki so si pogumno prizadevali, da bi ta zgodovinski spomenik rešili pred uničenjem, še posebej pa gasilcem. Izrekam priznanje odločni zavezanosti javnih oblasti in velikemu zagonu mednarodne velikodušnosti, ki je prispevala k obnovi. Ta zagon ni le znak navezanosti na umetnost in zgodovino, temveč še več - in kako spodbudno je to! - je znamenje, da je simbolna in sakralna vrednost takšne stavbe še vedno široko dojeta, od najmlajših do najstarejših.

Rad bi se poklonil tudi izjemnemu delu številnih strokovnjakov, ki so velikodušno dali vse od sebe, da bi Notre- Dame povrnili njeno veličastno podobo. Lepo in pomirjujoče je, da so spretnosti iz preteklosti modro ohranili in izboljšali. Še lepše pa je, da je toliko delavcev in obrtnikov pričalo, da so to pustolovščino obnove doživljali kot pristno duhovno potovanje. Šli so po sledeh svojih očetov, katerih edino vera, ki so jo živeli v svojem delu, je lahko zgradila takšno mojstrovino, v kateri ni našlo mesta nič profanega, nerazumljivega ali vulgarnega.

Naj bo torej preporod te občudovanja vredne cerkve preroško znamenje prenove Cerkve v Franciji. Vse krščene, ki bodo veselo vstopili v to katedralo, vabim, naj občutijo upravičen ponos in si povrnejo dediščino vere.

Dragi verniki iz Pariza in Francije, to bivališče, v katerem prebiva naš Oče v nebesih, je vaše: vi ste njegovi živi kamni. Tisti, ki so bili v veri pred vami, so ga zgradili za vas: neštete upodobitve in simboli, ki jih vsebuje, so namenjeni vam, da bi vas varneje vodili k srečanju z Bogom-človekom in ponovno odkrili njegovo neizmerno ljubezen. Poleg tega bo Notre-Dame kmalu spet obiskala in občudovala ogromna množica ljudi iz vseh koncev, okolij, verstev, jezikov in kultur, med katerimi mnogi iščejo absolutno in smisel svojega življenja.

Vem, vaša ekscelenca, da bodo vrata zanje široko odprta in da se boste zavezali, da jih boste velikodušno in svobodno sprejeli kot brate in sestre. Naj zaradi pričevanja krščanske skupnosti zaznajo mir, ki prebiva v njegovi hvalnici, naj predihajo veselje ob spoznavanju in ljubezni do Gospoda, ki se je izkazal za bližnjega, sočutnega in nežnega. Naj s tem, ko dvigajo oči v te oboke, ki so našli nekdanji sijaj, delijo njegovo nepremagljivo upanje.

Na Cerkev v Franciji in na vse francosko ljudstvo kličem varstvo naše Gospe iz Pariza ter vam in vsem navzočim iz vsega srca podeljujem svoj blagoslov.

Sveti Janez Lateranski, 21. november 2024

FRANČIŠEK