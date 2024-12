Papeževo pismo nadškofu Giovanniju d'Aniellu, apostolskemu nunciju v Ruski federaciji

Sveti oče Frančišek je ob bližajočih se božičnih praznikih zaradi več kot tisoč dni konflikta na tem območju pisal pismo Njegovi ekscelenci monsinjorju Giovanniju d'Aniellu, apostolskemu nunciju v Ruski federaciji.

Papež Frančišek

Pismo svetega očeta Frančiška,

dragemu bratu,

monsinjorju Giovanniju d'Aniellu,

apostolskemu nunciju v Ruski federaciji



Dragi brat. Ko se bliža Božič, dan, ko se je Božji Sin, Knez miru, prikazal na zemlji, želim s teboj, kot mojim predstavnikom pri ruskem narodu, podeliti svojo molitev in svoj srčni poziv, da bi med narodi zavladal mir in se ponovno porodil v srcih vseh ljudi, ljubljenih od Gospoda.

Več kot tisoč dni z zaskrbljenostjo spremljam novice o trpljenju, ki ga povzroča konflikt na tem območju. Boleče in dolgotrajno trajanje te vojne nas postavlja pred nujen izziv in nas kliče k skupnemu razmišljanju o tem, kako ublažiti bolečino prizadetih in ponovno zgraditi mir. Vse nas namreč veže vzajemna odgovornost v duhu pravega človeškega bratstva.

Ali ni to tisto, kar je Dostojevski izjemno poglobljeno izrazil v dialogu med Ivanom in Aljošo v Bratih Karamazovih (V. knjiga, 4. poglavje)? Trpljenje nedolžnih je močna obsodba vseh oblik nasilja. Zato delujem kot tolmač deset tisočem materam, očetom in otrokom, ki žalujejo za svojimi najdražjimi, padlimi v vojni, ali so v stiski zaradi pogrešanih, ujetih ali ranjenih, ne glede na to, ali so vojaki ali civilisti.

Njihov krik se dviga k Bogu, kličoč mir namesto vojne, dialog namesto spopada z orožjem, solidarnost namesto strankarskih interesov, kajti nikoli se ne sme ubijati v imenu Boga. To je krik, ki se mu pridružujem z žalostnim srcem zaradi prekinjenih življenj, uničenja in trpljenja, pa tudi zaradi hude rane, ki jo je ta vojna zadala človeški družini. Verjamem, da lahko humanitarna prizadevanja, namenjena najranljivejšim, utrejo pot obnovi diplomatskih prizadevanj, potrebnih za zaustavitev napredovanja konflikta in dosego dolgo pričakovanega miru.

Na tej skupni poti bi se rad spomnil besed modrega Božjega moža, tako ljubega ruskemu ljudstvu, svetega Serafima Sarovskega: »Pridobi si duha miru in tisoči okoli tebe bodo rešeni« (»Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся«). Preko tebe, dragi brat, želim torej nasloviti bratsko povabilo vsem ljudem dobre volje, da se združijo v molitvi k Bogu, proseč za dar miru in v prizadevanju, da prispevajo k temu plemenitemu cilju, za dobro vsega človeštva.

Iz Vatikana, 12. decembra 2024

FRANČIŠEK