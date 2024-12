Papežev molitveni namen za december 2024: Za romarje upanja

V mesecu decembru 2024 molimo po papeževem namenu, da nas ta jubilej utrdi v veri, in nam pomaga prepoznati vstalega Kristusa sredi našega življenja, ter nas preobrazi v romarje krščanskega upanja.

Papež Frančišek

Krščansko upanje je Božji dar, ki naše življenje napolni z veseljem. In danes ga tako zelo potrebujemo. Svet ga tako zelo potrebuje!

---

Papežev molitveni namen

Za romarje upanja

---

Ko ne veš ali boš jutri lahko dal jesti svojim otrokom, ali če ti bo to, kar študiraš omogočilo, da boš imel dostojno službo, se lahko z lahkoto zapade v malodušnost.

Kje iskati upanje? Upanje je sidro. Sidro, ki ga skupaj z vrvjo vržeš in se potopi v pesek. In mi moramo ostati oprijeti na vrv upanja. Dobro oklenjeni. Pomagajmo drug drugemu odkriti to srečanje s Kristusom, ki nam podarja življenje in začnimo hoditi po poti kot romarji upanja, da bomo slavili življenje. V življenje vstopa kot ena etapa tudi bližajoči se Jubilej. Napolnimo svoj vsakdan z darom, ki nam ga Bog da z upanjem in omogočimo, da preko nas pride do vseh tistih, ki ga iščejo. Nikoli ne pozabite: upanje nikoli ne osramoti.

Molimo, da nas ta jubilej utrdi v veri, in nam pomaga prepoznati vstalega Kristusa sredi našega življenja, ter nas preobrazi v romarje krščanskega upanja.