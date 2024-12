Žalovanje na kraju, kjer je bil storjen napad. (AFP or licensors)

Papež zgrožen nad napadom v Nemčiji. Blizu žrtvam in svojcem

V telegramu, ki ga je podpisal kardinal Parolin in ga poslal nemškemu predsedniku Steinmeierju, papež Frančišek izraža žalost zaradi ubitih in ranjenih v napadu na božični sejem v Magdeburgu. Papež izraža svojo bližino družinam žrtev in se zahvaljuje tistim, ki jih podpirajo v tem težkem trenutku.

Kardinal Parolin Njegovi ekscelenci

Dr. Franku-Walterju Steinmeierju,

predsedniku Zvezne republike Nemčije.

Berlin

Papež Frančišek je bil zgrožen, ko je izvedel za napad, v katerem je bilo ubitih več ljudi, številni pa so bili ranjeni. Njegova svetost izraža svojo udeležbo pri bolečini prizadetih. Vsem žrtvam zagotavlja svojo duhovno bližino. Obenem se zahvaljuje vsem, ki se v tem težkem času trudijo in podpirajo prizadete. Papež Frančišek moli za pokojne in ljudi izroča Kristusu, našemu upanju, katerega luč sveti v temi. Srčno prosi za Božjo podporo in tolažbo vsem.

Kardinal Pietro Parolin,

državni tajnik Njegove svetosti.