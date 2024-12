Papež zapornikom v Firencah: Vedno zaupati v Boga, dobrega in usmiljenega Očeta

Nadškof Gambelli: "Naše upanje je v gotovosti, da nas Gospod nikoli ne zapušča v naših stiskah in zmotah, če smo se le pripravljeni spreobrniti in ga sprejeti." (ANSA)

Sveti oče se s kratkim sporočilom obrača na zapornike firenškega zapora Sollicciano in jim zagotavlja svojo človeško in duhovno bližino. Vabi jih, naj vedno zaupajo v Boga, dobrega in usmiljenega Očeta.

Papeževo sporočilo je zapornikom prebral kardinal Ernest Simoni ob koncu maše, ki jo je 19. decembra 2024 v zaporu Sollicciano daroval firenški nadškof Gherardo Gambelli.

»Objeti želim vse zapornike, ki jim zagotavljam svojo človeško in duhovno bližino. Vabim jih, naj vedno zaupajo v Boga, dobrega in usmiljenega Očeta. Vsi sprejmimo Jezusa, ki se rojeva in in napolnjuje naša srca z zaupanjem in upanjem,« spodbuja sveti oče ter zaželi vesel božič in mirno novo leto. Od srca podeli svoj očetovski blagoslov »bratom zapornikom« – kot jih imenuje –, njihovim družinam in vsem zaposlenim v zaporu. »Vse vas objemam in in vas prosim, da molite zame,« sklene papež.

Gambelli: Zapor lahko postane kraj, kjer je mogoče najti mir v svojem srcu

Nadškof Gherardo Gambelli, ki je v preteklosti bil zaporniški kaplan v Solliccianu, pa je med homilijo govoril o upanju, ki je osrednje sporočilo jubileja 2025. Spomnil je na življenjsko izkušnjo kardinala Simonija, 96-letnega albanskega duhovnika, ki je kar 28 let preživel v zaporu v času komunistične diktature v Albaniji.

Tudi Jezusovo rojstvo, ki ga bomo praznovala čez nekaj dni – je dejal Gambelli – se je zgodilo v težkih razmerah, sredi zatiranja in revščine, »a učlovečeni Bog je prinesel luč v zgodovino vseh nas«. »Naše upanje je v gotovosti, da nas Gospod nikoli ne zapušča v naših stiskah in zmotah, če smo se le pripravljeni spreobrniti in ga sprejeti. Če zaupamo vanj, lahko zapor postane kraj, kjer je mogoče najti mir v svojem srcu,« je dejal nadškof.

Moč vere nas podpira tudi v težkih trenutkih

Spregovoril je o kardinalu Simoniju, ki je prestal 28 let zapora in prisilnega dela kot žrtev preganjanj komunističnega režima v Albaniji. »Njegova današnja prisotnost med vami obuja spomin na skupno trpljenje in poudarja, da je treba v pravosodju vedno spoštovati človeško dostojanstvo, predvsem pa priča, da nas moč vere podpira tudi v tragičnih trenutkih in zmore premagati zlo.«