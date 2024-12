Papež v Ajacciu pred opoldansko molitvijo: Naj nam vsem Gospod podeli mir

Papež Frančišek je ob koncu govora škofom, duhovnikom, diakonom, posvečenim osebam in bogoslovcem v katedrali Svete Marije Vnebovzete v Ajacciu v nedeljo, 15 decembra 2024, uvedel v opoldansko molitev Angel Gospodov z besedami: »Sedaj se v molitvi obrnimo na Devico Marijo«.

Papež Frančišek

V tej katedrali, ki je posvečena njej, v nebesa vzeti, jo verno ljudstvo časti kot zavetnico in Mater usmiljenja, »Madonnuccia«. S tega sredozemskega otoka dvignimo njej prošnjo za mir. Mir za vse dežele, ki ležijo ob tem morju, zlasti za Sveto deželo, kjer je Marija rodila Jezusa. Mir za Palestino, za Izrael, za Libanon, za Sirijo, za celoten Bližnji Vzhod, mir za Mjanmar! In naj Sveta Božja Mati doseže zaželeni mir za ukrajinsko in rusko ljudstvo. Bratje so. »Ne, oče, so bratranci!« So bratranci ali bratje, ne vem, ampak naj se razumejo! Mir!

Bratje, sestre, vojna je vedno poraz. In vojna v redovnih skupnostih, vojna v župnijah je vedno poraz, vedno! Naj nam vsem Gospod podeli mir.

In molimo za žrtve ciklona, ​​ki je v zadnjih urah prizadel otočje Mayotte. Duhovno sem blizu tistim, ki jih je prizadela ta tragedija.

Zdaj pa vsi skupaj zmolimo angel Gospodov. Angelus Domini…