Papež Univerzi v Betlehemu: Prizadevajte si za novo prihodnost dialoga

Sveti oče se obrača na Univerzo v Betlehemu ter tamkajšnje študente in zaposleno osebje spodbuja, naj pogumno pričujejo o večnih evangeljskih vrednotah ter si prizadevajo za novo prihodnost dialoga, vzajmnega razumevanja, bratske sloge in pravičnosti za vse.

Vatican News

Božič in jubilejno leto, ki predstavljata novo življenje, upanje in spravo, naj bosta vsem priložnost za »duhovno prenovo in okrepitev vztrajanja pri poklicanosti«, da bi bili »radostni Kristusovi učenci«, zapiše papež v pismu, ki ga je poslal vice kanclerju betlehemske univerze Héctorju Hernánu Santosu Gonzálezu.

Posebej se obrača na mlade študente in jih spodbuja, naj »vedno varujejo dragoceni dar vere, ne kot nekaj, kar je treba skriti, ampak kot zaklad, ki ga je treba deliti z drugimi«. Čeprav se bodo včasih »počutili šibki, zmedeni ali razočarani«, naj v molitvi vse zaupajo »Jezusu, saj je On vir trajnega upanja«. Poleg tega »Jezus prekipeva od življenja in vam bo pomagal, da bo vašo mladost vredno živeti, tako da ne boste prikrajšali sveta za prispevek, ki ga lahko daste samo vi, v vsej svoji enkratnosti in izvirnosti«.

Sveti oče mlade prosi, naj »nikoli ne hodijo sami«, ampak si prizadevajo »krepiti vezi akademskega in družbenega prijateljstva, ki so dragocena dediščina njihovih študentskih let«, saj kadarkoli so združeni, so tudi močni. »Kadarkoli ste navdušeni nad skupnim življenjem, ste sposobni velikih žrtev za druge in za skupnost. Kako zelo naša človeška družina potrebuje primere solidarnosti, polne upanja, v sedanjem kontekstu nasilja, ki prizadene toliko naših bratov in sester. Zato verjamem, da bo vaše navdušeno pričevanje o večnih vrednotah evangelija zgled verskim in političnim voditeljem različnih prepričanj in tradicij. Na ta način boste zagotovo prispevali svoj delež k izgradnji prihodnosti dialoga, medsebojnega razumevanja, bratske sloge in pravičnosti za vse.«

Papež na koncu pisma Univerzo v Betlehemu izroči zaščiti Marije, Matere Cerkve, ter nad vse kliče obilje veselja in miru v Jezusu Kristusu, učlovečeni Besedi.