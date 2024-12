Papež: Ulice sveta napolniti z mirom in upanjem

Sveti oče je v soboto, 14. decembra 2024, sprejel v avdienco pevce, glasbenike in organizatorje Božičnega koncerta, ki vsako leto poteka pod pokroviteljstvom Papeške fundacije Gravissimum Educationis – kultura za vzgojo. Povabil jih je, naj ulice sveta napolnijo z mirom in upanjem, naj so »angeli miru«, ki širijo kulturo bratstva in sprave.

Vatikan News

Mir in upanje sta bila glavna poudarka papeževega nagovora, dve pomembni vrednoti, h katerima daje viden prispevek tudi božični koncert. Spomnil je, da je v tišini noči, ko se je rodil Jezus, hvalnica miru »množice nebeške vojske« (Lk 2,13) napolnila nebo in zemljo z veseljem.

»Glasba, ki na poseben in neposreden način in nagovarja človeško srce, ima veliko sposobnost, da ustvarja enotnost in spodbujanja občestvo. Zato vas vabim, da tudi vi postanete “angeli miru” in – z umetnostjo in življenjem, kamor koli greste – svoje talente čim bolj uporabljate za spodbujanje kulture bratstva in sprave, ki ju danes potrebujemo bolj kot kdaj koli prej.«

Upanje se hrani z ljubeznijo

Sveti oče je z zadovoljstvom izpostavil, da je vodilna nit koncerta upanje, povezano s solidarnostjo, saj bodo podprli salezijanske misijone, ki se po svetu posvečajo delu z mladimi. Na ta način so »romarji upanja« in torej v »sozvočju s potjo celotne Cerkve ob jubileju«.

»Božič nas spominja, da je upanje predvsem Božji dar in zato je utemeljeno na veri in se hrani z ljubeznijo (prim. Bula Upanje ne osramoti, 3). Zato mora po eni strani pognati korenine v rodovitno zemljo občestva z Gospodom, po drugi strani pa rasti in uspevati v konkretnih odločitvah ljubezni, da bi sedanjost napolnila s pomenom in odprla nova obzorja za jutri.«

Svet in Cerkev vas potrebujeta

Papež je zbrane glasbenike, pevce, umetnike in ustvarjalce božičnega koncerta spodbudil, naj ulice sveta napolnijo z mirom in upanjem ter ga takšnega izročijo prihodnjim generacijam. »Mnogo ljudi v tem smislu čaka na vaše darilo,« je dodal.

»Prijatelji, svet in tudi Cerkev zelo potrebujeta vaš talent, vašo ustvarjalno plemenitost, potrebujeta vašo sposobnost podarjanja, vašo gorečnost za pravičnost in bratstvo. Zato kličem obilje Gospodovega blagoslova na vas in vaše drage ter vam želim uspešen koncert in vesel božič.«