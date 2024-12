Papež: Trajnostni in celostni razvoj je ključen za ohranjanje skupnega dobrega

Sveti oče je v sredo dopoldan v avdienco sprejel udeležence prvega srečanja Human Economic Forum, ki v teh dneh poteka v Rimu. Na njem obravnavajo pomembna gospodarska in družbena vprašanja, osredotočeno pa je na človeško trajnostnost.

Vatican News

Papež je najprej poudaril, da je prizadevanje za trajnostni in celostni človeški razvoj odločilnega pomena za ohranjanje in spodbujanje vsesplošnega skupnega dobrega. »Zato je potrebno v središče našega zanimanja in dejavnosti postaviti človeško osebo. Vedno moramo imeti pred očmi konkretne osebe v vseh njihovih razsežnostih, da bi se borili proti revščini, povrnili dostojanstvo izključenim ter hkrati skrbeli za skupni dom (prim. Okrožnica Laudato si', 139).

Projekti, ki vlagajo v človeka, so toliko bolj učinkoviti kolikor bolj jih zagotavljajo ekonomski sistemi, ki se lahko dolgoročno ohranjajo. Zato je pohvalno, da je vaš forum pri analizi trenutnih razmer sprejel globalno perspektivo. Sodelovanje strokovnjakov iz različnih kultur in verstev pa spodbuja pozornost in občutljivost za vse človeške potrebe.

Spodbujam vas pri vaši zavezanosti, ki temelji na zavedanju o svetosti človeškega življenja in si prizadeva za izgradnjo boljšega sveta. Zahvaljujem se vam za obisk in blagoslavljam vas in vaše delo. In prosim vas, da se me spominjate v svojih molitvah.«