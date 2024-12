PAPEŽ

Papež poziva k miru v Siriji, upa na politično rešitev

Papež Frančišek je med splošno avdienco, 11. decembra, dejal, da sledi dogodkom v Siriji, do katerih prihaja v tem »delikatnem trenutku njene zgodovine«. Izrazil je upanje, da bo »dosežena politična rešitev, ki bo brez nadaljnjih konfliktov in delitev odgovorno spodbujala stabilnost in enotnost države«.

»Molim, da bi na priprošnjo Device Marije sirsko ljudstvo lahko živelo mirno in varno v svoji ljubljeni deželi ter da bi različna verstva hodila skupaj v prijateljstvu in vzajemnem spoštovanju za dobro tega naroda, ki ga že veliko let pesti vojna,« je dejal papež. Spomnil pa je tudi na Ukrajino, ki zelo trpi zaradi vojne, in pozval k molitvi, da bi se našel izhod. Omenil je še Palestino, Izrael in Mjanmar. »Naj se vrne mir, naj bo mir. Vojna je vedno poraz. Molimo za mir.«