Papež odprl sveta vrata v rimskem zaporu: Odprte srce! Oklenite se upanja!

Sveti oče je v četrtek, 26. decembra 2024, odprl sveta vrata v novem kompleksu zapora Rebibbia v Rimu. Gre za edinstven dogodek, s katerim – kot je zapisal v buli Upanje ne osramoti – želi zapornikom ponudili konkretno znamenje bližine ter spodbudo, da bi v prihodnost gledali z upanjem. Med mašo je povabil, naj na stežaj odprejo vrata srca ter se oklenejo upanja, ki nikoli ne razočara.

Vatican News

Prva sveta vrata jubileja je papež odprl na božični večer v baziliki svetega Petra, druga pa je želel odpreti v zaporu, kot je dejal med sveto mašo, ki jo je daroval v zaporniški kapeli. Zbranih je bilo približno 300 oseb, poleg zapornikov in zapornic tudi zaporniški policisti, pazniki in osebje zapora.

»Na široko odpreti vrata je lepa gesta, a pomembnejši je pomen tega: odpreti srce,« je dejal sveti oče med krajšo homilijo. »Odprta srca. To je tisto, kar počne bratstvo. Zaprta in otrdela srca ne pomagajo živeti. In zato imamo milost jubileja, ki vrata srca odpira za upanje. Upanje nikoli ne razočara!« Sveti oče je povabil, naj razmislijo o tem, kajti v težkih trenutkih človek misli, da je vsega konec in se ne bo nikoli nič rešilo. »Toda upanje nikoli ne razočara.«

Svete maše se je udeležilo skoraj tristo zapornikov in zapornic

Upanje je namreč kot sidro, ki se nahaja ob obali, mi pa smo z njim povezni z vrvjo in tako na varnem, kajti naše upanje je kot sidro na kopnem. »Ne izgubite upanja. To je sporočilo, ki vam ga želim posredovati. Vsem nam. Ne izgubite upanja. Upanje nikoli ne razočara. Nikoli. Včasih je vrv težka in nas bolijo roke ... Toda z vrvjo, vedno bodimo z vrvjo v roki, s pogledom na obalo. Sidro nam pomaga hoditi naprej. Vedno je namreč nekaj dobrega.«

Sveti oče je zapornike še enkrat spodbudil, naj imajo na stežaj odprta vrata srca. »Ko je srce zaprto, posta trdo kot kamen. Pozabi na nežnost, zlasti v težkih trenutkih. Vedno imeti odprto srce. Ravno srce iz nas naredi brate in sestre. Na stežaj odprite vrata srca,« je povabil. Vsak namreč dobro vé, kako to storiti, kje ima vrata zaprta ali napol zaprta.

Okleniti se upanja, ki je kot sidro, ter na stežaj odpreti srce, je ponovil papež Frančišek ter vsem zbranim zaželel zlasti mir. Dejal jim je še, da vsak dan moli zanje, ter jih prosil, naj tudi oni molijo zanj.

Ob koncu svete maše so zaporniki papežu izročili darila, med drugim miniaturno reprodukcijo svetih vrat, ki so jo sami izdelali iz lesa čolnov migrantov, zapornice pa so mu izročile košarico z oljem, piškoti in keramičnimi izdelki.