Papež o guadalupskem sporočilu: Ne boj se, mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja Mati?

V četrtek, 12. decembra 2024, je papež Frančišek v vatikanski baziliki daroval sveto mašo ob prazniku Guadalupske Device Marije. Med homilijo je poudaril, da je celotno guadalupsko sporočilo povzeto v Marijinih besedah: »Ne boj se, mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja Mati?« Vse ostalo so po njegovih besedah ideologije.

Homilija papeža Frančiška

»Poglejmo podobo Guadalupske Marije; je noseča, oznanja rojstvo Zveličarja; noseča kot mati.

S kakšno nežnostjo Indijancu reče: "Ne boj se, mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja Mati?" Razodene se Marijino materinstvo. In ob tej guadalupski skrivnosti, ki so jo žal mnoge ideologije želele preusmeriti, da bi imele ideološko korist, mi prihajajo na misel tri stvari; preproste stvari, ki pa tvorijo sporočilo: tilma (plašč), Mati in vrtnica. Zelo preproste stvari.

Marijino materinstvo ostane vtisnjeno na tej tilmi, na tem preprostem plašču. Marijino materinstvo se kaže v lepoti vrtnic, ki jih Indijanec najde in prinese; in Marijino materinstvo stori čudež, da prinese vero v nekoliko nejeverna srca prelatov.

Plašč, vrtnica, Indijanec. Vse, kar se poleg tega lahko reče o guadalupski skrivnosti, je laž; pomeni, da se želi uporabiti za ideologije. Namen guadalupske skrivnosti je ta, da bi jo počastili, da bi v svojih ušesih slišali: "Mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja Mati?" In da bi to slišali v različnih trenutkih v življenju: v težkih trenutkih, v veselih trenutkih življenja, v vsakdanjem življenju … "Ne boj se, mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja Mati?" To je celotno guadalupsko sporočilo. Vse ostalo so ideologije.

Odidimo s podobo Gospe, vtisnjene v plašč Indijanca, ter prisluhnimo, kako nam kakor v odpevu s ponavljajočim glasom pravi: "Ne boj se, mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja Mati?" Tako bodi.«