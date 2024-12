Papež nikaragovskim vernikom: V najtežjih trenutkih zaupajte v Boga

Sveti oče se s pastoralnim pismom obrača na nikaragovske vernike, ki se z devetdnevnico k Brezmadežni Mariji pripravljajo na jubilej 2025. Zagotavlja jim svojo molitev k Devici Mariji, da bi jih tolažila, spremljala in potrjevala v veri. Poudarja, da vera in upanje delata čudeže, ter izpostavlja moč rožnega venca.

Vatican News

Papež Frančišek zatrdi, da je »Božjemu ljudstvu, ki roma v Nikaragvi« že nekaj časa želel napisati pastoralno pismo z namenom, da bi ponovno izpostavil svojo »naklonjenost do nikaragovskega ljudstva, ki se že od nekdaj odlikuje po svoji izjemni ljubezni do Boga«. Zagotavlja svojo bližino, še posebej v teh dneh, ko molijo devetdnevnico k brezmadežnemu spočetju Device Marije.

»Ne pozabite na ljubečo Gospodovo previdnost, ki nas spremlja in je edino zanesljivo vodilo. Ravno v najtežjih trenutkih, ko je s človeškega vidika nemogoče razumeti, kaj Bog želi od nas, smo poklicani, da ne dvomimo v njegovo pozornost in usmiljenje. Otroško zaupanje, ki ga gojite do Njega, in tudi vaša zvestoba Cerkvi sta dva velika svetilnika, ki razsvetljujeta vaše življenje.«

Vera in upanje delata čudeže

Sveti oče spodbuja h gotovosti, da »vera in upanje delata čudeže«: »Zrimo v Brezmadežno Devico, Ona je svetlo pričevanje tega zaupanja. Vedno ste doživljali njeno materinsko zaščito v vseh vaših potrebah in svojo hvaležnost izkazovali s pobožnostjo, ki je duhovno zelo lepa in bogata. Ena od teh oblik predanosti in posvečenosti, ki izraža veselje nad tem, da ste njeni ljubljeni otroci, je sladek izraz: Kdo daje veliko veselje? Brezmadežna Marija!«

Marijina spodbuda v težkih trenutkih

Papeževa želja je, da bi praznovanje Brezmadežne, ki nas pripravlja na jubilej 2025, nikaragovskim vernikom prineslo spodbudo, ki jo potrebujejo v težkih trenutkih, negotovosti in pomanjkanju. »Ob tem prazniku se ne pozabite izročiti Jezusovemu objemu s kratko molitvijo “Dios primiero”, “Najprej Bog”, ki jo pogosto ponavljate,« spodbuja sveti oče.

Izraža jim svojo bližino in zagotovilo, da neutrudno moli k Devici Mariji, naj jih tolaži in spremlja ter potrjuje v veri. »Odločno vam želim povedati: Božja Mati ne preneha posredovati za vas in mi ne nehajmo prositi Jezusa, naj vas vedno drži za roko.«

Moč rožnega venca

»Skupna hoja, ki jo podpira nežna pobožnost do Marije, nam pomaga zavzeto hoditi po poti evangelija in obnavljati svoje zaupanje v Boga,« izpostavi sveti oče in posebej spomni na molitev rožnega venca, s katero vsak dan premišljujemo skrivnosti Jezusovega in Marijinega življenja. »Koliko krat v skrivnosti svetega rožnega venca vključimo tudi svoje življenje z njegovimi trenutki veselja, žalosti, svetlobe in slave. Ko molimo rožni venec, te skrivnosti prihajajo v globine našega srca, kjer najde zavetje svoboda Božjih hčera in sinov, ki nam je nihče ne more vzeti. Koliko milosti prejmemo od rožnega venca, ki je zelo močna molitev.«

Naj nam Gospod podeli mir

Papež Frančišek nikaragovske vernike izroča zaščiti Brezmadežne Marije, ki so jo izbrali kot Mater svojega ljudstva, kar kaže tudi preprost vzklik, ki pa je globoko zaupen: »Marija Nikaragve, Marijina Nikaragva!«

Pastoralno pismo sklene s povabilom k skupni molitvi, ki jo je napisal za jubilej, ter k prošnji, naj »nam Gospod podeli mir in vse milosti, ki jih potrebujemo«:

Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva.

Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava.

Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika.

Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.

Amen.