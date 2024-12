Papež nagovoril skupino nerezidenčnih veleposlanikov, ki so mu prinesli poverilna pisma

Papež Frančišek je v soboto, 7. decembra 2024, sprejel v avdienco izredne in pooblaščene nerezidenčne veleposlanike pri Svetem sedežu: Indije, Jordanije, Danske, Luksemburga, Demokratične republike São Tomé in Principe, Ruande, Turkmenistana, Alžirije, Bangladeša, Zimbabveja in Kenije. Svetemu očetu so predstavili poverilna pisma. Zaprosil jih je: »Vljudno vas prosim, da prenesete moje spoštljive pozdrave vašim voditeljem držav, skupaj z zagotovilom, da bom molil zanje.«

Papež Frančišek

Kot dobro veste, svoje nove odgovornosti prevzemate v kritičnem trenutku za mednarodno diplomacijo. Naš svet vse bolj pestijo težave, ki zadevajo celotno človeško družino in zahtevajo usklajeno delovanje vseh tistih, ki jim je mar za prihodnost našega planeta. Zlasti mislim na nenehne uničujoče posledice podnebnih sprememb, ki prizadenejo zlasti države v razvoju in najrevnejše člane družbe. Mislim na oborožene spopade, ki povzročajo neizrekljivo trpljenje mnogim našim bratom in sestram in na stisko neštetih migrantov in beguncev, ki bežijo iz svojih domovin v iskanju boljše prihodnosti za svoje družine. Ti problemi nimajo enostavnih rešitev, niti jih ni mogoče rešiti s prizadevanjem posameznega naroda ali majhne skupine držav. Vsaka država mora imeti besedo pri obravnavanju teh mednarodnih izzivov in pri oblikovanju globalnih dolgoročnih rešitev. Pri tem je strpno delo diplomacije izjemnega pomena.

Med težavami, porazi, oboroženimi spopadi in nasprotujočimi si trditvami, da je na strani prava, se mednarodna skupnost ne more odpovedati svoji dolžnosti iskanja miru s spodbujanjem dialoga, sprave, medsebojnega razumevanja, spoštovanja dostojanstva in pravic vseh oseb in ljudstev ter zahtevam mednarodnega prava. S svojo prisotnostjo v skupščini narodov želi Sveti sedež v skladu s svojo posebno naravo in poslanstvom spodbujati ta dialog v službi skupnega dobrega, ne da bi zasledoval politične, komercialne ali vojaške cilje. S svojo »pozitivno nevtralnostjo« - ne rečem »nevtralnost«, rečem »pozitivna nevtralnost« - želi prispevati k reševanju konfliktov in drugih vprašanj s poudarjanjem njihove notranje etične razsežnosti.

Zgodovina nam je pokazala, da je pri reševanju na videz nerešljivih situacij mogoče veliko napredovati z diskretnimi, potrpežljivimi in vztrajnimi diplomatskimi prizadevanji, ki jih navdihuje medsebojno spoštovanje, dobra volja in moralno prepričanje. Nekoč sem slišal, da je delo diplomata kot ples menueta: z majhnimi koraki ustvarjamo harmonijo. Pravzaprav je veliko trenutnih svetovnih problemov dolgotrajnih in to bi nas moralo spodbuditi k iskanju novih in inovativnih rešitev, namesto da bi nas odvračalo.

V teh dneh, ko se staro leto izteka in čakamo na svit novega, smo povabljeni, da se z upanjem ozremo v prihodnost, »kot željo in pričakovanje dobrega, kljub temu, da ne vemo, kaj bo s seboj prinesel jutrišnji dan« (Bula napovedi rednega jubileja leta 2025 Spes non confundit, 1). 24. decembra bom slovesno odprl jubilejno leto Cerkve 2025 z odprtjem svetih vrat bazilike sv. Petra. Glavno sporočilo jubileja je prav upanje. Medtem ko se Cerkev podaja na romanje prenovljenega upanja v moč vstalega Kristusa, ki dela vse novo (prim. Raz 21,5), spodbujam člane diplomatske skupnosti, akreditirane pri Svetem sedežu, naj še naprej z ustvarjalnostjo pogumno delajo za spodbujanje vezi prijateljstva, sodelovanja in dialoga v službi miru. Vaša dejavnost, pogosto diskretna in skrita, bo pomagala posejati semena upanja polne prihodnosti za naš od vojne utrujen svet.

Dragi veleposlaniki, ob začetku vašega poslanstva pri Apostolskem sedežu vsakemu od vas v molitvi izrekam najboljše želje in vam zagotavljam, da so vam Državno tajništvo ter drugi dikasteriji in uradi Rimske kurije pripravljeni pomagati pri izpolnjevanju vaše dolžnosti. Nad vsakega od vas, vaše drage in vaše sodelavce kličem obilo božjega blagoslova. Hvala!