Papež mladim v Talinu: Cerkev vas potrebuje, da danes oznanjate veselo novico o ljubezni Boga

Sveti oče Frančišek je poslal sporočilo, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, na 47. evropsko srečanje mladih, ki ga organizira Skupnost iz Taizéja v Talinu v Estoniji od sobote, 28. decembra 2024, do srede, 1. januarja 2025.

Dragi mladi, na bregovih Baltika, v Talinu, ste se zbrali na 47. evropskem srečanju, ki ga gosti skupnost iz Taizéja. Papež Frančišek pošilja prisrčne pozdrave vam, kakor tudi bratom skupnosti, voditeljem različnih krščanskih veroizpovedi v Estoniji in vsem ljudem dobre volje, ki vas gostujejo ob koncu leta.

Med svojim apostolskim potovanjem v tri baltske države leta 2018 se je sveti oče srečal z mladimi v luteranski cerkvi Kaarli v Talinu in je izgovoril te besede, ki opisujejo tudi to, kar doživljate te dni: »Vedno je lepo priti skupaj, da si podelimo življenjske zgodbe, da izrazimo, kar mislimo in želimo. In zelo lepo je, ko se znajdemo skupaj mi, ki verujemo v Jezusa Kristusa« (Ekumensko srečanje z mladimi, 25. september 2018).

Zbrati se v duhu podelitve in bratstva: to je še toliko bolj pomembno v današnjem kontekstu, ko gre naš svet skozi resne izzive. Veliko držav zaznamujeta nasilje in vojne, veliko ljudi je žrtev nečloveškega ravnanja, spet drugi so dezorientirani zaradi neenakosti v naših družbah in zaradi ekoloških nevarnosti.

In vendar te dni v Talinu želite »upati proti vsakemu upanju«, kot se glasi naslov pisma, ki ga je brat Matthew, prior iz Taizéja, napisal za leto, ki se začenja. Ta poziv, v skladu s temo jubilejnega leta, ki bo zaznamovalo leto 2025, je namenjen tudi vsakemu izmed vas: »Hodite v upanju! Upanje premaga vsako utrujenost, vsako krizo in vsako tesnobo s tem, da nam da močno spodbudo za pot naprej, ker je dar, ki ga prejmemo od Boga samega. On napolni s smislom naš čas, nas razsvetljuje na poti, nam kaže smer in cilj življenja« (Poslanica za 39. svetovni dan mladih, 24. november 2024)

Dragi mladi, sveti oče računa na vas in ponovno potrjuje zaupanje, ki ga Cerkev izkazuje v vas, saj vesoljna Cerkev potrebuje vse vas, da bi danes oznanjali veselo novico o ljubezni Boga. To je tudi pomen sinodalne poti, ki ga je začela Katoliška Cerkev in je povzročil velik napredek v ekumenskem prijateljstvu z našimi brati in sestrami različnih krščanskih veroizpovedi.

Papež Frančišek, ki vsakega izmed vas in vaše družine izroča Gospodu po priprošnji Device Marije, vam iz vsega srca podeljuje apostolski blagoslov in se priporoča vaši molitvi.

Kardinal Pietro Parolin,

državni tajnik