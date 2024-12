Papež metodistom: Kristusovo Srce nas uči dobrih medsebojnih odnosov

Biti usmerjeni v Kristusovo Srce, saj se iz njega učimo dobrih medsebojnih odnosov in služenja Božjemu kraljestvu, je dejal sveti oče med srečanjem z delegacijo Svetovnega metodističnega sveta v ponedeljek, 16. decembra, v Vatikanu.

Vatican News

Papež je izpostavil, da metodisti in katoličani »že skoraj šestdeset let skupaj napredujemo v medsebojnem poznavanju, razumevanju in ljubezni«, kar nam pomaga »poglabljati občestvo med nami«.

»Odpiranje drug za drugega nas je zbližalo in nam pomagalo odkriti, da je vzpostavitev miru naloga srca. Ko se Srce Gospoda Jezusa dotakne našega srca, nas On spremeni. Na ta način bodo naše skupnosti lahko povezale različna razumevanja in pripravljenost, da se kot bratje pustimo voditi Svetemu Duhu. To je pot, ki zahteva čas, vendar moramo nadaljevati po tej poti, vedno usmerjeni v Kristusovo Srce, saj se prav iz tega Srca učimo dobrih medsebojnih odnosov in služenja Božjemu kraljestvu.«

Sveti oče je spomnil, da bo prihodnje leto minilo 1700 let od prvega ekumenskega koncila, nicejskega koncila. »Ta obletnica nas spominja, da izpovedujemo isto vero in imamo torej enako odgovornost, ko ponudimo znamenja upanja, ki pričajo o Božji prisotnosti v svetu. Gre za povabilo vsem Cerkvam in cerkvenim skupnostim, naj nadaljujejo pot vidne edinosti, naj se ne naveličajo iskati primerne oblike za poln odgovor na Jezusovo molitev: da bi bili vsi eno« (Bula Upanje ne osramoti, 17).

Papež se je zahvalil pastorjem in teologom, ki so bili del mednarodne mešane komisije za dialog med Svetovnim metodističnim svetom in katoliško Cerkvijo, sedanje člane pa je spodbudil k nadaljnjemu prizadevanju ter povabil k molitveni povezanosti.