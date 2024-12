Papež: »Koncert z revnimi« želi tako kot jubilej vzbujati upanje

V soboto, 7. decembra 2024, zvečer bo v vatikanski dvorani Pavla VI. že petič potekal »Koncert z revnimi in za revne«. Tudi letos je isti dan dopoldan papež Frančišek v avdienco sprejel organizatorje in nastopajoče.

Vatican News

Sveti oče je na začetku dejal, da lepota glasbe povezuje srca in dviga duha, nato pa pozdravil vse nastopajoče. Posebno zahvalo je namenil msgr. Marcu Frisini z Zborom rimske škofije, ki obhaja 40-letnico delovanja, orkestru Nova opera, dirigentu Hansu Zimmerju, violončelistki Tini Guo, skladatelju Dariu Veru ter igralki Sereni Autieri.

»Koncert je lepa prilika, prilika o harmoniji, o sinodalni harmoniji, ki jo Cerkev skuša živeti bolj polno. Vsaka glasbena partitura namreč združuje različne instrumente in glasove: vsak ima svoj del, svojo barvo, svojo zvočnost. Vsak v orkestru izvaja svojo partituro, vendar se mora uskladiti z drugimi in tako ustvariti lepoto glasbe.«

Papež je ob tem poudaril, da so v skladbi tišine, intervali in disonance enako pomembni kot same note. Vsakdo je poklican, da se izrazi, da odigra svoj del skupaj z drugimi.

»Da bi uresničili to priliko o harmoniji, se je treba odločiti, da bomo prisotni. To ni samoumevno. Vsi ste se odločili, da boste prisotni, da boste sodelovali pri tem dogodku z ljudmi, ki so v stiski, ki se vsak dan trudijo iti naprej. In ta vaša izbira ustvarja znamenje upanja. To predlaga tudi bližajoči se jubilej: vzbujati znamenja upanja, izhajajoč iz vira ljubezni, ki je Jezusovo Srce.«

V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da prava simfonija ni mogoča brez sodelovanja vseh. »Samo iz koncerta različnih ljudi nastane harmonija, ki opogumlja in tolaži vse. Podobno mora Cerkev, ki je poklicana biti v svetu znamenje in sredstvo harmonije, občestva in bratstva, v srcu človeštva uresničiti čudovito in zavestno pesem ljubezni do Boga ter bratov in sester.

Ta Koncert z revnimi, ki ga boste izvedli danes, je lepo znamenje sinodalne harmonije, še posebej zato, ker poteka v občestvu z našimi najbolj ranljivimi brati in sestrami, ki so povabljeni, da postanejo del te čudovite simfonije ljubezni, ki je evangelij. Ti naši prijatelji se bodo nocoj lahko udeležili koncerta na najboljši možni način, kot protagonisti; kajti lepota je Božji dar za vse ljudi, ki jih združuje enako dostojanstvo in so poklicani k bratstvu.«