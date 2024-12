Papež Frančišek: Sv. Štefan, priča našega Očeta, ki za vse nas želi samo dobro

Na današnji praznik svetega Štefana, prvega mučenca, je papež Frančišek z okna apostolske palače molil molitev Angelovo čaščenje. V nagovoru zbranim na Trgu svetega Petra je dejal, da mučenci niso umrli zaradi šibkosti ali obrambe neke ideologije, ampak zato, da vsi bili deležni daru odrešenja. Sveti Štefan je priča Očetove ljubezni, ki vsem želi samo dobro, vsakega išče in sprejema. Današnji svet zelo potrebuje takšno ljubezen.

Vatican News

O kamenjanju svetega Štefana nam pripovedujejo Apostolska dela (prim. Apd 6,8-12; 7,54-60) in nam ga prikažejo, ko moli za svoje morilce, medtem ko umira. Papež je dejal, da »čeprav se na prvi pogled zdi, da Štefan nemočno trpi nasilje, v resnici kot resnično svoboden človek še naprej ljubi celo svoje morilce in zanje daruje svoje življenje, tako kot Jezus na križu (prim. Jn 10,17-18; Lk 23,34), da bi se spreobrnili in bi jim bilo po odpuščanju podarjeno večno življenje«.

»Tako se nam diakon Štefan pokaže kot priča tistega Boga, ki ima samo eno veliko željo: “da bi se vsi ljudje zveličali” (1 Tim 2,4) in da se nihče ne bi izgubil (prim. Jn 6,39; 17,1-26). Štefan je priča Očeta, našega Očeta, ki želi dobro in samo dobro za vsakega od svojih otrok, vedno; Očeta, ki nikogar ne izključi, ki se nikoli ne naveliča iskati jih (prim. Lk 15,3-7) in jih sprejeti nazaj, ko se potem, ko so se oddaljili, skesani vrnejo k njemu (prim. Lk 15,11-32); Očeta, ki se nikoli ne utrudi odpuščati.«

Papež je izpostavil, da so žal še danes na različnih koncih sveta mnogi moški in ženske preganjani zaradi evangelija, včasih celo do smrti. »To, kar smo povedali o Štefanu, velja tudi zanje. Ne pustijo se ubiti zaradi šibkosti in ne zato, ker bi branili neko ideologijo, ampak zato, da bi bili vsi deležni daru odrešenja. In to storijo predvsem za svoje morilce, za katere molijo.«

Sveti oče je povabil, naj se vprašamo: »Ali čutim željo, da bi vsi spoznali Boga in bi se zveličali? Ali želim dobro tudi tistim, zaradi katerih trpim? Ali mi je mar in molim za mnoge brate in sestre, ki so preganjani zaradi svoje vere?« Ter sklenil s prošnjo: »Marija, Kraljica mučencev, pomagaj nam, da bomo pogumne priče evangelija za zveličanje sveta.«