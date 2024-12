Papež Frančišek sprejel Vietnamce iz ZDA, dobrotnike Papeških misijonskih družb

Papež Frančišek je v četrtek, 19. decembra 2024, sprejel v avdienco v konzistorni dvorani v Vatikanu skupino 65 oseb vietnamskega porekla iz Združenih držav Amerike, dobrotnikov Papeških misijonskih družb. Sveti oče jim je v pozdravu med drugim dejal: »Značilnost mnogih katoličanov, ki so se priselili iz Vietnama v Združene države, je močna vera, ki so jo prinesli s seboj. Prepričan sem, da navdihuje vašo željo pomagati krščanskim skupnostim v deželah, ki so daleč od vaše«.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre. Z veseljem vas pozdravljam med vašim romanjem v Rim, ki poteka nekaj dni pred odprtjem svetih vrat, ki označuje začetek jubilejnega leta. Upam, da bo ta čas vsem vernikom omogočil pristno in osebno srečanje z Gospodom Jezusom Kristusom, ki ga moramo vedno, povsod in vsem oznanjati kot naše upanje (glej Spes non confundit, 1). Vaša predanost podpori misijonarskih in karitativnih del vesoljne Cerkve je konkreten izraz tega oznanila in bo pomagala prinesti upanje, porojeno iz evangelija, mnogim našim bratom in sestram v različnih delih sveta.

Že od apostolskih časov se člani Kristusovega telesa med seboj podpirajo s svojimi sredstvi (glej 2 Kor 8,1-15). Vaša solidarnost z ubogimi in s tistimi, ki živijo na robu družbe, je odgovor na Gospodovo naročilo, naj skrbimo za najmanjše med nami. In kot nas spominja sveti Pavel, je pomembno, da je ta pomoč dana z veselim srcem (glej 2 Kor 9,7), z nasmehom. Naj vam Gospod da, da boste vedno z veseljem darovali svojo miloščino in naj vaše žrtve obrodijo sadove v življenju vaših bratov in sester, ki bodo tako lahko izkusili nežno in sočutno Kristusovo ljubezen.

Značilnost mnogih katoličanov, ki so se priselili iz Vietnama v Združene države, je močna vera, ki so jo prinesli s seboj. Prepričan sem, da navdihuje vašo željo pomagati krščanskim skupnostim v deželah, ki so daleč od vaše.

S temi občutji vam želim uspešen obisk Rima, ki že skoraj dve tisočletji sprejema vernike, ki prihajajo h grobovoma apostolov in drugim svetim krajem. Naj vas ta pot prenovi v veri in okrepi v dejavni ljubezni. Iz srca blagoslavljam vas in vaše družine ter vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Hvala!