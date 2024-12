Papež Frančišek sprejel v avdienco delegacijo Romske baptistične misije v Italiji

Danes dopoldne, v četrtek, 12. decembra 2024, je sveti oče Frančišek v vatikanski apostolski palači sprejel v avdienco delegacijo Romske baptistične misije v Italiji. Spodaj objavljamo govor, ki ga je papež pripravil ob tej priložnosti in ga je izročil navzočim med avdienco v branje.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre, dobrodošli!

Pozdravljam vas kot otroke istega Očeta in brate v Kristusu, po čigar ranah smo bili ozdravljeni, in kot sopotnike na romanju vere, dejavne ljubezni in upanja.

Ko vas pozdravljam kot predstavnike Romsko baptistične evangeličanske misije v Italiji, bi rad poslal bratski pozdrav vsem pripadnikom romskega ljudstva in tistim, ki jim vsakodnevno služite. Želel bi, da s tem pozdravom obnovimo skupno gotovost, da nas nič in nihče nikoli ne more ločiti od Božje ljubezni. In naj nas ta gotovost naredi verodostojne priče z dejavno ljubeznijo, z izkušnjami skupne molitve in služenja. Naj nas Sveti Duh poživlja in utrjuje v nas pogum in veselje do enotnega oznanjevanja evangelija upanja, zlasti romskim skupnostim.

Bratsko sodelovanje med kristjani je samo po sebi znamenje, pričevanje, prvo orodje evangelizacije v dobro vseh. In na skrivnosten način nas edinost delovanja, ki jo navdihuje evangelij, približuje popolni edinosti vere z medsebojnim spoznavanjem in spoštovanjem.

Dragi bratje in sestre, ko se pripravljamo na praznovanje svetega Božiča, naj bo naše skupno zemeljsko romanje v znamenju psalmistovih besed: »Upaj v Gospoda, bodi močan, utrdi naj se tvoje srce in upaj v Gospoda« (Ps 27,14 ).

Najlepše se vam zahvaljujem za vaš obisk. In vabim vas, da skupaj zmolimo molitev, ki nas jo je naučil Jezus. Oče naš…