VIDEO Papež Frančišek sprejel slovensko predsednico Natašo Pirc Musar

Papež Frančišek je v četrtek, 5. decembra 2024, sprejel v avdienco predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s slovensko predsednico, ki je trajal okoli 25 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu.

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospa Nataša Pirc Musar izmenjala darove. Sveti oče je slovenski predsednici daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje goloba, ki ima v kljunu oljčno vejico in z napisom »Bodite glasniki miru«. Nadalje ji je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru in knjigo v angleščini Preganjani zaradi resnice – Zgodovina podtalne ukrajinske Grkokatoliške Cerkve. Slovenska predsednica je papežu podarila pladenj iz slovenskega lesa za sadje v obliki srca in zavitek medenjakov.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Sveti oče je danes sprejel v avdienco gospo Natašo Pirc Musar, predsednico Republike Slovenije, ki se je v nadaljevanju srečala kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom v spremstvu monsinjorja Mirosława Wachowskega, podtajnika za odnose z državami.

V prisrčnem pogovoru na Državnem tajništvu so izpostavili dobre odnose med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo, omenili pa so tudi nekatera odprta vprašanja v odnosih med Cerkvijo in državo ter izpostavili prispevek Katoliške Cerkve k slovenski družbi.

Nato so se posvetili različnim vprašanjem mednarodnega značaja, s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana ter konfliktih na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.