Papež Frančišek sprejel predstavnike filipinske skupnosti v Španiji

Papež Frančišek je sprejel v ponedeljek, 16. decembra 2024, v avdienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 60 predstavnikov filipinske skupnosti v Španiji. Med nagovorom jih je pozdravil in povabil naj še naprej gradijo svoj »Tahanan«, ta topel in gostoljuben dom.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre. Vesel sem, da vas danes tukaj sprejemam. Svojo misijo v Madridu ste želeli imenovati »Tahanan«, lepa beseda, ki jo lahko prevedemo kot bivališče. In res je, Cerkev, kamor koli gremo, je za nas vedno dom, topel in prijeten dom, danes pa je Petrova hiša tudi za vas kot dom. Dobrodošli!

Videl sem, da imate v Madridu svoj sedež v župniji Nuestra Señora del Espino. In ob tem sem pomislil na mnoge migrante, ki se daleč od tega, da bi našli ta topel in gostoljuben dom, srečujejo z neštetimi težavami in nerazumevanjem, ki se kot trnje oprijemajo nanje. Naša blažena Mati se nam predstavlja na teh trnih, da ne izgubimo upanja in se zmoremo soočiti s težavami, zaupajoč v njeno varstvo in podporo.

Razlog za ta obisk je 25. obletnica kanonične postavitve osebne župnije Brezmadežnega spočetja in sv. Lovrenca Ruiza v Barceloni. Sv. Lovrenc je zelo lep lik, saj nam po eni strani govori o povezovanju kultur. Pravzaprav je njegova družina, tako kot družina kardinala Tagleja, imela kitajsko in filipinsko poreklo, ki je skupaj s španskim, ki mu je dal vero, ustvarilo odlično mešanico. Po drugi strani pa je moral zaradi krivic, v njegovem primeru obrekovanja, zapustiti svojo zemljo, tako kot mnogi ljudje, ki so se še danes prisiljeni izseliti, da bi rešili življenje ali poiskali boljšo prihodnost. Končno, ko je prišel v deželo, ki naj bi ga sprejela, ga je Bog prosil, naj svojo vero izpriča z največjim dokazom ljubezni: z darovanjem lastnega življenja.

Drage sestre, dragi bratje, posnemajmo ju, oba sta morala zapustiti svojo lastno zemljo, a oba sta to storila tako, da sta zaupala v Jezusa, oba sta se soočila s težavami, ne da bi izgubila upanje in oba sta zgled življenja, posvečenega služenju Bogu v bratu. S tem bomo lahko zgradili svoj »Tahanan«, ta topel in gostoljuben dom, saj kot mati mora biti naša Cerkev. Dete Bog naj vas blagoslovi in ​​Sveta Devica naj vas varuje.

Imam dva lepa spomina na vas iz mojega obiska vaše dežele. Sedem milijonov pri maši v Manili, nato pa pri maši v Toclobanu, z dežjem, vetrom, morali smo pohiteti, ker je prihajala nevihta in ne bi več mogli oditi.

Filipinci ste moški vere, ženske vere. Nekateri od vas delate tukaj v Vatikanu, to je fantastično, vera, ki jo imate, pričevanje, ki ga dajete, je fantastično. Še naprej pričujte v tej družbi, ki je postala preveč bogata, preveč kompetentna, preveč samozadostna. Hvala za to, kar počnete. Zdaj vam bom podelil blagoslov: Dominus…