Papež Frančišek: Ponovno v središče postaviti bolnike

S papežem Frančiškom so se v soboto, 14. decembra 2024, dopoldan srečali člani Italijanskega združenja za boj proti levkemiji, limfomu in mielomu, ki praznuje 55 let delovanja. Poleg financiranja raziskav za zdravljenje ter razvoja specializiranih centrov zagotavljajo sprejem bolnikom in njihovim svojcem, zdravljenje na domu ter bližino številnim ljudem s pomočjo več tisoč prostovoljcev. Sveti oče jim je spregovoril o treh besedah: razsvetliti, dar ter trg.

Vatican News

Papež je na začetku govora poudaril, da je njihovo pričevanje solidarnosti in bližine v svetu, zaznamovanem z individualizmom, izrednega pomena. Pri spodbudi za njihovo nadaljnje delo jim je spregovoril o treh besedah.

Prva je razsvetliti, vzeta pa je iz gesla, ki ga je združenje izbralo za letošnje srečanje: »Skupaj razsvetlimo prihodnost«. »Bolezen namreč pogosto osebo in njeno družino pahne v temo in bolečino obupa ter povzroča osamljenost in zaprtost. Na družbeni ravni se pogosto dojema kot poraz, kot nekaj, kar je treba skriti, odpraviti: bolne se zavrže v imenu učinkovitosti in moči, trpljenje se potisne na rob, ker je zastrašujoče in ovira načrte. Medtem ko je nujno potrebno v središče ponovno postaviti bolno osebo z njeno zgodovino, z družinskimi, prijateljskimi, terapevtskimi odnosi, da bi v bolečini našli smisel in odgovorili na številne "zakaj". Tudi kadar se vse zdi izgubljeno, je mogoče upati. Vendar pa je potreben nekdo, ki bi s prijateljstvom, z bližino in poslušanjem prinesel malo svetlobe, plamen upanja.

Druga beseda je dar. Te osebe, ki prinašajo svetlobo, so darovalci. Logika daru je glavni protistrup za kulturo odmetavanja. Vsakič ko darujemo, kultura odmetavanja oslabi oziroma izgine; in potrošništvo, ki bi kot kaže rado prevzelo tudi naša življenja, premaga ta krepostna logika. Prvi, ki se daruje, je Bog sam, v svoji stvariteljski ljubezni; je Jezus v svojem utelešenju. Čez nekaj dni bo božič: poglejmo na Dete, podarjeno svetu, da bi bili vsi rešeni. Iz njegove krhkosti črpajmo moč, iz njegovega joka tolažbo, iz njegove nežnosti pogum.

Tretja beseda je trg. Vaše združenje je prisotno na trgih z delom kapilarnega širjenja. Gre za zavzemanje, da ne bi ostali zaprti v lastnem vrtičku in gojili samo lastnih interesov, ampak bi poživljali okolje; da bi bili otipljivo znamenje in vidna prisotnost, vendar nikoli vsiljiva. Na trgu se kaže pripravljenost biti z ljudmi, podeliti bolečino, biti dobri Samarijani. To je dar, ki ga dajete celotni družbi. Ste vidni, vendar ne zaradi sebe, temveč zaradi ljudi v potrebi. Na ta način prispevate k podpiranju znanstvenih raziskav, k širjenju znanja, ki je del najboljše italijanske zdravstvene tradicije, in k zagotavljanju pozornosti za ljudi, ki morajo čutiti, da so spremljani pri zdravljenju. Ste kamenček pri gradnji dveh upanj: upanja zdravljenja in upanja terapije z najsodobnejšimi metodami.«