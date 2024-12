Papež Frančišek otrokom: Ne izgubite sposobnosti čudenja

Sveti oče je v petek, 20. decembra 2024, v tradicionalno avdienco pred božičem sprejel otroke Katoliške akcije. V nagovoru se je zaustavil ob geslu, ki jih v letošnjem letu spremlja na njihovi poti formacije: »Odriniti na globoko«. Papež je poudaril, da te besede spominjajo na prve Jezusove učence, ki so bili ribiči, on pa je iz njih naredil »ribiče ljudi«. Navzočim na avdienci je zato spregovoril o dveh podobah: to sta lov in čudenje.

Vatican News

»Prva: lov, biti ribiči ljudi. Kaj to pomeni? Morda "ujeti" ljudi, mogoče z uporabo sodobnejših mrež? Gospod gotovo ne želi tega. Bog ne želi nikogar "ujeti", saj spoštuje našo svobodo. Namesto tega ponuja vsem svojo ljubezen in zveličanje, ne da bi kar koli zahteval v zameno in brez izjeme. Z nami podeli svoje veselje, da je Očetov ljubljeni Sin. "Ali veste? – nam pravi Jezus – jaz imam čudovitega Očeta, ki ljubi vse, brez meja, in želim, da bi ga spoznali tudi vi, da bi bili srečni z menoj!" Jezus naredi "ribiče ljudi" na ta način: tako, da jih okuži z veseljem in čudenjem svoje ljubezni.«

V drugem delu nagovora pa je sveti oče razmišljal o čudenju. Otroke je vprašal, če so že videli ljudi, ki so zdolgočaseni. Dodal je, da so takšni, zato, ker se ne znajo več čuditi. »Božič je v tem smislu resnično poseben čas: ulice so polne lučk, ljudje si izmenjujejo darila, bogoslužje je obogateno s pesmimi in čudovitimi glasovi. Otroci in mladi Katoliške akcije pridejo sem in zapojejo. Vse je lepo, mar ne? Pomislimo na jaslice: koliko čudenja je v njih! Pastirji, trije kralji in druge osebe s svojimi začudenimi obrazi obkrožajo votlino in vključijo celo živali in celotno pokrajino, kakor da bi bili na velikem praznovanju. Ustavite se pred enimi jaslicami in si jih dobro oglejte, nato pojdite do drugih in si jih dobro oglejte. V vseh je raznolikost, neapeljske jaslice so čudovite! Vendar pa v nobenih ne manjkajo Jezus, Marija in Jožef: tista Ljubezen, ki nam jo je poslal Bog, in kateri Marija in Jožef pomagata rasti.«

Zatem je papež Frančišek otroke spomnil, da to ne velja samo v božičnem času, ampak vedno. »Vse naše življenje je namreč izreden dar: vsak izmed nas je edinstven in vsak dan je poseben, kakor je rad rekel blaženi Karel Acutis, ki bo kmalu razglašen za svetnika. On je rekel: biti moramo "originali", ne "fotokopije"! In koliko je ljudi, ki niso sposobni biti originalni. So fotokopije! Danes ljudje počnejo določene stvari zato, ker tako piše v časopisu, ali pa iz navade. In božič je za mnoge ljudi fotokopija mnogih stvari in ne srečanje, ki vsako leto v naše duše in srca prinaša novost. Poglejte jaslice, poglejte Marijo, Jožefa in Dete, tri kralje, pastirje, ponižne ljudi, ki gredo pogledat Jezusa.

Naučimo se torej čuditi. Prosim, ne izgubite sposobnosti čudenja. Naučimo se, da ne bomo imeli nikoli ničesar za samoumevno, zlasti ljubezni: ljubezni Boga in ljudi, ki jih srečujemo. Vse stvari in ljudi okužimo s svojim čudenjem: od hiše do hiše, od župnije do župnije, od mesta do mesta, od države do države. Tako bomo širili srečo, zaupanje in čudenje. Božič je vesela novica. Ne gre za to, da imamo obilno večerjo in nič več. Lepo je imeti večerjo, biti skupaj z družino. Vendar pa so pomembne tudi druge stvari: gleda se jaslice, se gre v cerkev. To je praznik, ki je v korenini naše vere.«

Otroci so na srečanje s papežem prinesli tudi darove za pomoči potrebne, zato jim je položil na srce še eno priporočilo, ki ga pogosto ponavlja: »Kadar vidite pomoči potrebne otroke, ljudi, jih poglejte v oči in se dotaknite njihove roke, ko dajete miloščino; bodite jim blizu, s tisto bližino, ki jo lahko da samo ljubezen. Marija in Jožef sta bila v stiski. Kdo izmed vas gre rodit tja, kjer se je rodil Jezus? Vedno se gre v bolnico ali domov. Jezus pa se je rodil tam, v hlevu. Bila sta revna, bila sta v stiski. Ne pozabite na otroke v stiski, poiščite jih! Podarite jim svojo ljubezen, svojo družbo in jim pomagajte. Všeč mi je, da ste prinesli darove za revne. In spodbujam vas, da bi bili vedno blizu v molitvi in karitativnosti tistim, ki trpijo; številnim otrokom kot ste vi, ki trpijo zaradi lakote, vojne, bolezni. Glede vojne, naj vam povem, da prihajajo otroci iz Ukrajine, ki so jih odpeljali iz te strašne vojne. Ali veste, da so se pozabili smejati? Ne znajo se smejati. Pomislite na te otroke, na te mlade. Na ta način boste postali odmev pesmi angelov: "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji" (Lk 2,14).«