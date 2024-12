Papež Frančišek: Karitativnost je gibalo družbenih sprememb

S svetim očetom so se v četrtek, 5. decembra 2024 srečali predstavniki Karitas iz Toleda, ki obhaja 60-letnico delovanja. Papež je na začetku pozdrava dejal, da gre pri sodelavcih Karitas za predanost, ki daleč presega konkretno dobro, ki ga je mogoče storiti posamezniku. Sprejema namreč izziv, da je lahko tudi gibalo sprememb v družbi s širjenjem duha karitativnosti in pravičnosti, da bi v vseh ljudeh dobre volje prebudila bolj bratsko zavest.

Vatican News

»Na ta način niste samo zgled državljanske zavesti in človekoljubja, temveč postajate tudi sredstva evangelizacije, in sicer z univerzalnim jezikom del ljubezni. Zanimivo je, da dela ljubezni ne potrebujejo prevajalca, ni slovarja za prevajanje, univerzalni jezik del ljubezni razumejo vsi. Napisan je s pričevanjem in prizadevanjem vseh Karitasovih sodelavcev, predanih Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju.«

Sveti oče je ob tem spomnil, da gre nedvomno za visok cilj, ki pa ga je mogoče doseči z obrtniškim delom vseh odgovornih za socialno-karitativno delovanje. Po njegovih besedah je v prvi vrsti potrebna človeška in duhovna formacija, ki jim bo omogočila, da se bodo odločno soočali z vedno novimi družbenimi problemi v luči družbenega nauka Cerkve. Pri tem pa se ne sme pozabiti na duh sodelovanja in sinodalnosti s številnimi pastoralnimi stvarnostmi, ki sestavljajo Cerkev na področju škofije kot celoto.

»Sestre in bratje, spodbujam vas, da nadaljujete s tem prizadevanjem in se vedno učite od Gospoda, v živi knjigi molitve in branja njegove Besede; v živi knjigi izkušnje iz zakramentov in pozornega poslušanja glasu njegovih pastirjev ter iz njegove navzočnosti v evharistiji in v tistih, ki jim služite. Prosim vas, bodite učitelji, učitelji tiste modrosti, ki jo svet tako zelo potrebuje.«