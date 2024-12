Papež bogoslovcem: Odprite srce Gospodu, da bo lahko oblikoval vaše življenje

Sveti oče je 11. decembra 2024 sprejel v avdienco bogoslovce in njihove formatorje višjega medškofijskega semenišča v Santiagu de Compostela. V govoru, ki jim ga je izročil, poudarja, da na poti niso sami, zato naj se ne bojijo odpreti svojega srca Gospodu ter mu dovoliti, da jih spremlja in oblikuje njihovo življenje.

Semenišče, ki nosi ime po apostolu Jakobu, je septembra letos postalo medškofijsko in sedaj združuje tri španske škofije (Santiago de Compostela, Tui-Vigo in Mondoñedo-Ferrol). Papež zbrane na avdienci spodbuja, naj gredo naprej z obnovljeno močjo in upanjem: dobro poznajo »stopinje apostola Jakoba v Španiji«, sedaj pa prihajajo »kot romarji v Rim po sledeh apostola Petra in drugih zvestih Jezusovih učencev«.

Sveti oče izpostavi, da podoba romanja lepo prikazuje pot formacije, na kateri se nahajajo bogoslovci. »Kot romarji najprej začutimo klic, ki nas spodbuja, da izstopimo iz sebe; nato se podamo na pustolovščino in začnemo hoditi, pri tem pa živimo različne trenutke in stopnje. Nazadnje pridemo do cilja. Enako se dogaja pri formaciji za duhovništvo, kjer je cilj postati pastirji Božjega ljudstva, pastirji, kovani po meri ponižnega in usmiljenega Kristusovega Srca. Ne pozabite, da na poti niste sami, to je bistveno: ne bojte se odpreti svojega srca Gospodu in mu dovoliti, da vas spremlja, da bo oblikoval vaše življenje.«

Prav tako naj ne pozabijo, da bodo na poti »srečali veliko različnih ljudi, nekateri bodo morda preživljali težke čase, morda bodo ranjeni ali pa ne bodo poznali Boga. »Za vse bodite priče veselja evangelija in jim ponudite Gospodovo nežnost in tolažbo, ki bo zacelila žulje na poti. Ne prenehajte biti tiste “rumene puščice”, ki kot sveti Janez Krstnik kažejo na Jezusa, in s svojimi besedami, predvsem pa s svojim načinom življenja, vsem govorite: “Glejte, Jagnje Božje”(Jn 1,29).«

Papež sklene s spodbudo, naj z »jubilejno milostjo« svetega leta 2025 še naprej hodijo skupaj kot »romarji upanja proti nebeški domovini«.