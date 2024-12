Molitev papeža Frančiška k Brezmadežni na Španskem trgu

Tudi letos je sveti oče 8. decembra, na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, počastil njen kip na Španskem trgu v Rimu. Ob 16. uri sta ga sprejela vikar rimske škofije, kardinal Baldo Reina, in rimski župan Roberto Gualtieri. Po litanijah je papež prebral molitev k Brezmadežni. V njej je spomnil na mnoga gradbišča, s katerimi se Rim pripravlja na jubilejno leto, hkrati pa poudaril, da mora biti priprava na ta milostni čas predvsem notranja.

Vatican News

Molitev k Brezmadežni Mariji

Španski trg, 8. december 2024

Mati, Mati Brezmadežna,

danes je tvoj praznik in mi smo se zbrali okoli tebe.

Cvetje, ki ti ga darujemo, želi biti izraz

naše ljubezni in naše hvaležnosti;

vendar pa ti vidiš in želiš predvsem tiste skrite rože,

ki so molitve, vzdihi, pa tudi solze,

posebej solze malih in ubogih.

Ozri se nanje, Mati, ozri se.

Mati naša, Rim se pripravlja na novi jubilej,

ki bo sporočilo upanja za človeštvo,

preizkušeno zaradi kriz in vojn.

Zato so povsod po mestu gradbišča:

ti veš, da to povzroča nemalo nevšečnosti,

in vendar je znamenje, da je Rim živ,

da se Rim prenavlja, da se skuša prilagoditi potrebam,

da bi bil bolj gostoljuben in funkcionalen.

Vendar pa tvoj materinski pogled vidi onkraj.

In zdi se mi, da slišim tvoj glas,

ki nam modro pravi: »Otroci moji,

ta dela so dobra, vendar pa bodite pozorni:

ne pozabite na gradbišča duše!

Resnični jubilej je znotraj:

v notranjosti, v vaših srcih – nam praviš –,

v družinskih in družbenih odnosih.

Potrebno je delati v notranjosti, da bi pripravili

pot Gospodu, ki prihaja«.

In to je lepa priložnost,

da bi opravili dobro spoved

in prosili odpuščanja za vse grehe.

Bog odpušča vse, Bog vedno odpušča, vedno.

Mati Brezmadežna, zahvaljujemo se ti!

To tvoje priporočilo nam dobro dene,

zelo ga potrebujemo, saj nehote

tvegamo, da bi bili popolnoma vpeti

v organizacijo, v stvari, ki jih je potrebno narediti,

in tako se lahko zgodi, da milost svetega leta,

ki je čas duhovnega preporoda,

ki je čas odpuščanja in socialne osvoboditve,

morda ne bo dobro uspela,

bo nekoliko zadušena.

Toda tu župan pripravlja vse potrebno,

da bi bile stvari v obhajanju tega svetega leta dobre.

Molimo za župana, ki ima veliko dela.

Marija, gotovo si bila prisotna

v sinagogi v Nazaretu,

tistega dne, ko je Jezus prvič

pridigal ljudem svoje dežele.

Bral je iz zvitka preroka Izaija:

»Duh Gospodov je nad menoj,

ker me je mazilil,

da prinesem blagovest ubogim.

Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje

in da bo slepim vrnjen vid,

da izpustim zatirane na prostost,

da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu« (Lk 4,18-19).

Nato je sédel in dejal: »Danes se je to Pismo izpolnilo,

kakor ste slišali« (v. 21).

In Ti, Mati, Ti si bila tam, sredi začudenih ljudi.

Ponosna si bila Nanj, na svojega Sina,

in hkrati si slutila dramo

zaprtosti in zavisti, ki poraja nasilje.

Skozi to dramo si šla in greš vedno

s svojim brezmadežnim srcem,

napolnjenim z ljubeznijo Jezusovega Srca.

Mati, osvobodi nas zavisti:

naj bomo vsi bratje, naj se imamo radi.

Nič zavisti. Zavisti, te rumene pregrehe,

grde, ki uničuje od znotraj.

In tudi danes, Mati, nam ponavljaš:

»Poslušajte Jezusa, poslušajte Njega!

Poslušajte ga in storite, kar koli vam reče« (prim. Jn 2,5).

Hvala, sveta Mati! Hvala, da nam še vedno,

v tem času, ki mu manjka upanje,

podarjaš Jezusa, naše Upanje.

Hvala, Mati.