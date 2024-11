VIDEO Papež Frančišek sprejel predsednika Republike Kongo Denisa Sassou-N’Guessa

Papež Frančišek je v ponedeljek, 25. novembra 2024, sprejel v avdienco predsednika Republike Kongo Denisa Sassou-N’Guessa. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s kongovskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu.

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in kongovski predsednik Denis Sassou-N’Guesso izmenjala darove. Sveti oče je kongovskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje otroka, ki drugemu pomaga vstati, z napisom »Ljubiti, pomagati«. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru ter knjigo Statio Orbis 27. marca 2020 vatikanske založbe LEV.

Kongovski predsednik Denis Sassou-N’Guesso je papežu podaril Knjigo o Republiki Kongo, videno skozi njene vodne poti.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes, 25. novembra 2024, je sveti oče Frančišek v Apostolski palači sprejel v avdienco predsednika Republike Kongo, gospoda Denisa Sassou-N'Guessa, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Njegove svetosti, v spremstvu častitega monsinjorja Miroslawa Stanislawa Wachowskega, podtajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Med prisrčnimi pogovori v Državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko Kongo ter nekateri vidiki političnega in socialno-ekonomskega položaja države, zlasti o sodelovanju s krajevno Cerkvijo na področjih izobraževanja, zdravstva in varstva okolja.

V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sprave med narodi.