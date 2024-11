V soboto, 9. novembra 2024, je bil v Sevilli za blaženega razglašen duhovnik José Torres Padilla.

PAPEŽ

V Sevilli razglašen za blaženega duhovnik José Torres Padilla

Po molitvi in blagoslovu je sveti oče dejal: »Včeraj je bil v Sevilli za blaženega razglašen duhovnik José Torres Padilla, soustanovitelj kongregacije sester Družbe svetega Križa. Živel je v Španiji v devetnajstem stoletju in se je odlikoval kot duhovnik, spovednik in duhovni voditelj ter pričeval z veliko dejavno ljubeznijo do ubogih. Naj njegov zgled še posebej podpira duhovnike v njihovi službi. Aplavz za novega blaženega!«