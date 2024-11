Svetovni dan revnih. Papež na kosilu z osebami v socialni stiski

Tudi ob letošnjem svetovnem dnevu revnih (potekal je v nedeljo, 17. novembra) je papež Frančišek kosil z brezdomci, migranti in osebami, ki se nahajajo v težkih socialnih razmerah.

Vatican News

V vatikanski dvorani Pavla VI. se jim je pridružil po opoldanski molitvi Angelovo čaščenje, medtem ko je že dopoldne v baziliki svetega Petra daroval mašo ob 8. svetovnem dnevu revnih, katerega tema je bila »Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga«.

Sveti oče je vsem, ki so omogočili dogodek, izrekel iskreno zahvalo, namenil pa jo je tudi vsem škofijam in župnijam po vsem svetu, ki so pripravile podobne pobude solidarnosti za ljudi, ki se soočajo z revščino.

Kosila v Vatikanu se je udeležilo 1300 oseb. Pobudo je letos podprl Rdeči križ Italije, gostom pa je streglo približno 340 prostovoljk in prostovoljcev. Na jedilniku je bila zelenjavna lazanja, goveji zrezki, polnjeni s špinačo in sirom, pire krompir, sadje in sladica. Vsak je prejel tudi nahrbtnik z živili in izdelki za osebno higieno.

Lepota se skriva v preprostih dejanjih

Kardinal Konrad Krajewski, prefekt Dikasterija za karitativno služenje, ki je tudi organizator pogostitve, je za vatikanske medije pojasnil, zakaj se papež nikoli ne naveliča ponavljati te pobude: preprosto zato, da bi posnemal Jezusa in »ljudem povrnil dostojanstvo«.

Rosario Valastro, predsednik združenja, ki vsak dan razdeljuje izdelke in pakete s hrano ter na različne načine pomaga brezdomcem, je izpostavil lepoto, ki se skriva v preprostih stvareh in majhnih gestah. Izrazil je željo in upanje, da osebe, ki živijo na družbenem obrobju in v samoti, ne bi postale nevidne za naše oči in jim ne bi bilo zanikano človekovo dostojanstvo.

Tisoč oseb prejelo zdravstveno oskrbo

Že ves prejšnji teden pa je svoja vrata na stežaj odprla tudi ambulanta Mati usmiljenja, ki v sodelovanju z Dikasterijem za karitativno služenje že od leta 2015 deluje pod kolonadami Trga svetega Petra in podpira tiste, ki živijo v težkih razmerah. Kot je potrdil direktor ambulante Massimo Ralli, je zahvaljujoč številnim prostovoljcem prejšnji teden zdravstveno oskrbo in pomoč prejelo skoraj tisoč revnih oseb.

Tudi Dikasterij za evangelizacijo je svetovni dan revnih obeležil s številnimi karitativnimi pobudami in priskočil na pomoč najbolj ogroženim, med drugim je na primer nekaterim družinam plačal račune.