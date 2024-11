Sveti oče: Zajemati iz duhovnih vrednot in skupaj graditi boljše človeštvo

S svetim očetom so se v soboto, 30. novembra, srečali udeleženci mednarodnega simpozija z naslovom »Verstva skupaj za boljše človeštvo«. Papež je v govoru izpostavil, da z zajemanjem iz duhovnih resnic in vrednot, ki so nam skupne, lahko hodimo in delamo skupaj za oblikovanje boljšega človeštva, pri tem pa ostanemo trdno ukoreninjeni v svojih verskih prepričanjih.

Mednarodni simpozij, ki poteka ob podpori Dikasterija za medverski dialog, obeležuje pomemben dogodek v zgodovini medverskega dialoga v Indiji in Aziji, in sicer stoletnico prve »Konference vseh verstev« (All Religions’ Conference), ki jo je organiziral indijski filozof in duhovni učitelj Sree Narayana Guru (1856-1928). Tema simpozija »Verstva skupaj za boljše človeštvo« je po papeževih besedah »zelo aktualna in pomembna za današnji čas«.

»Sree Narayana Guru je svoje življenje posvetil spodbujanju družbene in verske preobrazbe z jasnim sporočilom, da so vsi ljudje, ne glede na etnično pripadnost ali verske in kulturne tradicije, člani ene človeške družine. Vztrajal je, da nihče ne sme biti diskriminiran na noben način in na nobeni ravni,« je zatrdil papež Frančišek ter poudaril, da je njegovo sporočilo »zelo primerno za današnji svet, v katerem opažamo vse več primerov nestrpnosti in sovraštva med ljudmi in narodi«. »Na žalost so oblike diskriminacije in izključevanja, napetosti in nasilja, ki temeljijo na razlikah v etničnem ali socialnem poreklu, rasi, barvi kože, jeziku in veri, vsakodnevna izkušnja številnih ljudi in skupnosti, zlasti med revnimi, nemočnimi in tistimi, ki nimajo glasu.«

Kot otroci enega Boga se moramo ljubiti in spoštovati

Papež je spomnil na Dokument o človeškem bratstvu, kjer je izpostavljeno, da je Bog vse ljudi ustvaril enake v pravicah, dolžnostih in dostojanstvu ter jih poklical, naj živijo skupaj kot bratje. »Vsa verstva učijo temeljno resnico, da se moramo kot otroci enega Boga ljubiti in spoštovati, spoštovati raznolikost in razlike v duhu bratstva in vključenosti ter skrbeti drug za drugega in za zemljo, naš skupni dom. Nespoštovanje plemenitih naukov verstev je eden od vzrokov za težke razmere, v katerih se je znašel današnji svet. Naši sodobniki bodo ponovno odkrili vrednost vzvišenih naukov verskih tradicij le, če si bomo vsi prizadevali živeti po njih ter gojiti bratske in prijateljske odnose z vsemi, z edinim namenom, da bi okrepili edinost v različnosti, zagotovili harmonično sobivanje razlik in delali za mir kljub težavam in izzivom, s katerimi se moramo soočati.«

Graditi boljše človeštvo

Sveti oče je dejal, da kot pripadniki različnih verskih tradicij moramo vedno sodelovati z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju »kulture spoštovanja, dostojanstva, sočutja, sprave in bratske solidarnosti«. »Tako lahko pomagamo premagati kulturo individualizma, izključevanja, brezbrižnosti in nasilja, ki se žal širi. Z zajemanjem iz duhovnih resnic in vrednot, ki so nam skupne, lahko hodimo in delamo skupaj, da bi zgradili boljše človeštvo, pri tem pa ostanemo trdno ukoreninjeni v svojih verskih prepričanjih,« je še dejal papež in se vsem zahvalil za njihovo prizadevanje za dialog in razumevanje med pripadniki različnih verstev.