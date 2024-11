Sveti oče: Pri vzgoji je pomembno sodelovanje med šolo in družino

S papežem Frančiškom so se v četrtek, 21. novembra 2024, srečali predstavniki založbe La Scuola iz Brescie. V svojem nagovoru jih je povabil, naj pripravljajo učbenike, revije, knjige in izobraževanja za učitelje, ki bodo v novih generacijah gojili zaupanje in pogum ter razvijali željo po znanju in modrosti.

Vatican News

Sveti oče je na začetku govora navedel besede papeža Pavla VI., ki jih je izrekel 28. junija 1965, ko je v avdienco sprejel predstavnike iste založbe, k nastanku katere je prispeval tudi njegov oče. »Svoj govor je sklenil takole: "Izkazujemo spoštovanje vaši izpopolnjeni pedagoški znanosti; spodbujamo vašo dejavnost v službi šoli … izražamo priznanje vaši sodobni občutljivosti za šolske probleme; izrekamo pohvalo za sadove, ki ste jih že dosegli v tako veliki meri; in vas podpiramo pri močnih ciljih, ki spodbujajo vašo dejavnost, ne samo k ohranjanju dosežene učinkovitosti, ampak tudi k pogumu za nove razvoje in pridobitve.«

V nadaljevanju je papež Frančišek dejal, da bi ob pogledu na današnje stanje založbe, ki je pogumno kupila še dve katoliški založbi (SEI in Capitello), da bi imela večji vpliv na šole, lahko rekli, da se uresničuje želja Pavla VI., saj so njegove besede o razvoju in vitalnosti še danes aktualne.

»Niste se bali soočati s tveganji v težkih časih, ki so bili posledica konkurence velikih založb in kulturne preobrazbe, ter zaznamovani z izrinjenem raziskovanja na verskem področju in z vsesplošno brezbrižnostjo. Ustanovitelji revije "La Scuola" so bili pogumni, da so zagotovili podporo reviji "Sodobna italijanska šola" (Scuola Italiana Moderna). Na ta način so ustvarili katoliško navdihnjeno pedagoško prisotnost v italijanskih šolah, združeno z znanjem duhovnikov in laikov, ki so bili predani vzgoji in izobraževanju novih generacij.

»Gorečnost za vzgojo in formacijo formatorjev sta stebra, na katerih temeljijo vaše dejavnosti. Učbeniki za učence vseh stopenj in razredov, revije za učitelje, pedagoške knjige, tečaji usposabljanja za učitelje, sodelovanje s Katoliško univerzo Srca Jezusovega: vse to govori o zavedanju, da formacija otrok in mladih za vrednote evangelija predstavlja bistven prispevek k ustvarjanju družbe odgovornih ljudi, ki so sposobni graditi vezi bratstva z vsemi. Kot sem skušal pokazati zlasti v okrožnici Fratelli tutti, biti kristjan pomeni znati videti in tudi sprejeti dobro, ki ga Sveti Duh širi povsod, brez strahu, da bi izgubili lastno identiteto. Tega nas je naučil drugi vatikanski koncil, na primer v konstituciji o Cerkvi, kjer pravi: "Ker [...] Kristusovo kraljestvo ni od tega sveta (prim. Jn 18,36), Cerkev ali Božje ljudstvo, ko uvaja to kraljestvo, ne odvzema ničesar od časne blaginje kateregakoli naroda, ampak nasprotno, goji in privzema sposobnosti, bogastva in običaje narodov, kolikor je vse to dobro; vse to pa s privzemanjem očiščuje, krepi in dviga" (Lumen gentium, 13)«.

Sveti oče je ob tem povabil k odprtosti in dialogu z vsemi: »Šola je namreč predvsem kraj, kjer se naučimo odpreti svoj um in srce svetu. "Vzgoja ni v tem, da glavo napolnimo z idejami, ampak v tem, da učence spremljamo in spodbujamo na poti človeške in duhovne rasti ter jim pokažemo, kako prijateljstvo z Vstalim Jezusom razširi srce in naredi življenje bolj človeško. Vzgajati pomeni pomagati dobro misliti, čutiti, delati". Ta vizija je povsem aktualna danes, ko čutimo potrebo po vzgojnem sporazumu, ki bi bil sposoben povezati družine, šole in celotno družbo (Kateheza, 28. junij 2023)«.

»Dejavnosti, ki jih izvajate s pripravo učbenikov, ki učencem pomagajo razmišljati, širiti njihov razum in srce za različne oblike znanja, širiti duha na zgodovino, ki nas je ustvarila, razumeti vrednost vere tudi z družbenega vidika, dokazujejo, da greste naprej po poti, ki so jo začeli ustanovni člani. Izzivi, s katerimi so se pogumno in odločno soočali, so v veliki meri podobni tistim, s katerimi se srečujete vi. Sprememba dobe še zdaleč ni razlog za pritoževanje in strah, temveč nova priložnost: prihodnost pripada novim generacijam in te jo bodo lahko gradile, če jim bodo učitelji, ki jih usposabljate, znali prenesti zaupanje in pogum; če bodo besedila, ki jih pripravljate, uspela razvijati željo po znanju in modrosti.«

»Bratje in sestre, Sveto pismo nas uči, da je v trenutkih krize glas prerokov znal pokazati na obzorja upanja. Ustanovni člani založbe La Scuola so ta nauk vzeli za svojega. Zato vam želim, da bi ga tudi vi še naprej sprejemali za svojega, zavedajoč se, da se v šolskih klopeh učimo bratske človečnosti, zahvaljujoč učinkovitim besedilom, kompetentnim in zavzetim učiteljem ter tehničnim pripomočkom, prilagojenim potrebam učencev.«