Sveti oče: Potrebujemo drug drugega, Božja ljubezen prihaja po dobrih ljudeh

Potrebujemo drug drugega in poklicani smo, da se med seboj bogatimo, je dejal sveti oče prostovoljcem dunajske skupine Begegnung im Zentrum, ki jih je sprejel v avdienco 8. novembra. »Bogu se zahvalimo za dar njegove ljubezni, ki nam prihaja naproti tudi po dobrih ljudeh, ki nas obdajajo,« je povabil.

Vatican News

Člani skupine, ki se sicer redno srečujejo na dunajski nadškofiji, prihajajo iz različnih držav in pripadajo različnim veroizpovedim. A kot je dejal papež, jih vse združuje to, da so bratje in sestre, otroci enega Očeta.

»V veliko veselje mi je, da ta resničnost postaja konkretna v vaši skupnosti, ko si medsebojno pomagate in na svojih srečanjih delite, kar lahko kdo ponudi. Ni namreč res, da nekateri dajejo, drugi pa samo prejemajo: vsi smo dajalci in prejemniki, potrebujemo drug drugega in poklicani smo, da drug drugega bogatimo,« je izpostavil sveti oče in dodal, da se ne bogatimo samo z materialnimi darovi, ampak tudi s »preprostim nasmehom, prijateljsko gesto, bratskim pogledom, iskrenim poslušanjem, zastonjskim služenjem« (Spes non confundit. Bula o napovedi rednega svetega leta 2025, 18).

Papež Frančišek je spodbudil k medsebojni ljubezni: »Storimo torej, kar nam je Gospod naročil: ljubimo drug drugega, kakor nas je On ljubil. Bogu se zahvalimo za dar njegove ljubezni, ki nam prihaja naproti tudi po dobrih ljudeh, ki nas obdajajo. Gospod nas ljubi onkraj vseh omejitev in težav. Vsak od nas je v njegovih očeh edinstven in nikoli nas ne pozabi. Kot bratje in sestre si vedno prizadevajmo, da bi naše življenje postalo dar za druge.«