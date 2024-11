PAPEŽ

Papež: Pomagati ljudem, da bodo v zapuščenosti našli Jezusa

Sveti oče je sprejel v avdienco člane programa Projekt upanja, ki že 25 let spremlja ženske in moške, ki so izgubili otroka, zlasti zaradi prekinitve nosečnosti. Zahvalil se jim je, da pomagajo ljudem, katerih trpljenje je nepopisno.

Vatican News Pastoralni program Projekt upanja deluje v okviru Sveta latinskoameriških škofov (CELAM). Namenjen je spremljanju žensk in moških, ki so izgubili otroka pred rojstvom, zlasti zaradi umetnega splava, da bi prepoznali usmiljen Božji pogled na svoje življenje. »Prihod vsakega novorojenega otroka je običajno sinonim za veselje, ki nas na skrivnosten način preveva in obnavlja naše upanje. Zdi se, kot da se zavedamo, ne da bi to znali razložiti, da je vsak otrok oznanilo betlehemskega rojstva,« je dejal papež Frančišek med srečanjem, 30. oktobra 2024. Morda je zato Gospod »v pedagogiki svojega evangelija« želel, da smo deležni bolečine, ki nas pretrese do dna, saj je nasprotje tega veselja. Navedel je besede preroka Jeremija, ki jih najdemo v Matejevem evangeliju: »Glas žalovanja se sliši v Rami, bridko jokanje. Rahela objokuje svoje otroke, ne dá se potolažiti zaradi otrok, ker jih ni več« (Jer 31,15; Mt 2,6). Neka razlaga tega odlomka pravi, da se je prvo žalovanje nanašalo na otroke, na svete nedolžne. Njihova bolečina se je prenehala s smrtjo, medtem ko se grenak jok žalujočih mater »vedno obnavlja s spominom«. Matejev evangelij se nadaljuje z opisom bega v Egipt, kot da bi hotel povedati, da »tako veliko zlo oddaljuje od nas Jezusa, mu preprečuje, da bi vstopil v naš dom, da bi našel prostor v našem bivališču«. »Vendar ne smemo izgubiti upanja: zlo nima zadnje besede, nikoli ni dokončno. Kot angel v Jožefovih sanjah nam Bog oznanja, da bo Gospod po tej puščavi spet zavzel svojo hišo,« je dejal sveti oče. »Za mnoge ljudi ste kot angel in za to se vam resnično zahvaljujem. Zanesite se na trdno roko svetega Jožefa, da bodo ti naši bratje in sestre v zapuščenosti našli Jezusa. Z Njim bodo prispeli v topel in varen kraj Nazareta.«