Sveti oče o veselju in smislu za humor

Ohranjati veselje in smisel za humor ter skrbeti za druge sta bila nasveta, ki ju je papež Frančišek želel dati skupini španskih romarjev, s katerimi se je srečal v četrtek, 7. novembra.

Vatican News

Povod romanja in srečanja s papežem je bila 450. obletnica ustanovitve samostana sester avguštink v španskem mestu Talavera de la Reina, ki že od svoje ustanovitve »združuje kontemplativno življenje s služenjem krščanski vzgoji«. »V tem letu, posvečenem molitvi, se mi zdi pomemben zgled tega, kako se morata naše služenje in naš apostolat roditi iz Gospoda, daleč od tega, da bi nam preprečevala srečanje z njim,« je dejal papež.

Sestre avguštinke je spodbudil, naj bodo »zgled notranjega življenja«, naj bodo »učiteljice umetnosti molitve, da bi med vsem znanjem, ki ga lahko posredujejo otrokom, izstopala sposobnost pogovora z Bogom, sposobnost prisluhniti mu, občutiti njegovo prisotnost v vsakem trenutku življenja in poslušno sprejemati njegove navdihe«.

Sveti oče je posebej poudaril pomembnost ohranjanja veselja in smisla za humor. »Ko kristjan, še toliko bolj pa redovnica ali redovnik, izgubi smisel za humor, se skisa. In zelo žalostno je videti skisanega duhovnika, redovnika, menihinjo,« je dejal in spodbudil k nenehnemu ohranjanju nasmeha in dobre volje. Predlagal je vsakodnevno molitev svetega Tomaža Mora, v kateri Boga prosi za smisel za humor, ki pomaga, da pri služenju Gospodu ostajajo sveži. »Svetost je vedno radostna. Imejte nasmeh, ki prihaja iz srca, ki ni lažen, ki je vedno izpolnjen.«

Papež je prav tako spodbudil k nenehni skrbi za druge: »Ali veste, da nekateri ljudje nimajo dela? In ko se kdo pritožuje, ker ima veliko dela, naj pomisli na tiste, ki ga nimajo. So ljudje, ki ne morejo plačati najemnine in se morajo izseliti. Ko kdo vstopi v samostan ali župnijsko hišo, naj pomisli, da ima vse to zastonj. Ko je kdo v svoji župnijski hiši, v svojem samostanu in je v deževnih in zasneženih dneh lepo na varnem, naj pomisli, da so ljudje, ki spijo na prostem.«

Molitev svetega Tomaža Mora:

»Daj mi, Gospod, dobro prebavo, pa tudi nekaj, kar bom lahko prebavil. Daj mi zdravo telo in dovolj dobre volje, da ga bom lahko vzdrževal. Daj mi preprosto dušo, ki zna ceniti vse, kar je dobrega, in ki se ne ustraši zlahka ob pogledu na zlo, temveč najde sredstva, da stvari postavi na svoje mesto. Daj mi dušo, ki ne pozna dolgočasja, pritoževanja, vzdihovanja in žalovanja, niti pretiranega stresa zaradi tiste ovire, ki se imenuje 'jaz'. Daj mi, Gospod, dober smisel za humor. Nakloni mi milost, da bom znal sprejeti šalo, da bom v življenju odkril kanček veselja in ga znal deliti z drugimi.«