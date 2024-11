Sveti oče maševal na pokopališču Laurentino in molil za nerojene otroke

Papež Frančišek je v soboto, 2. novembra 2024, na spomin vseh vernih rajnih, na rimskem pokopališču Laurentino daroval sveto mašo. Ob prihodu se je najprej zaustavil v molitvi v »Vrtu angelov«, kjer so pokopani nerojeni otroci. Namesto homilije se je sveti oče odločil za osebno molitev v tišini, pred blagoslovom ob koncu evharistije pa je prebral posebno molitev.

Vatican News

»Ob obisku pokopališča, kjer počivajo naši pokojni bratje in sestre, obnovimo vero v Kristusa, ki je umrl, bil pokopan in vstal za naše zveličanje. Tudi umrljiva telesa se bodo poslednji dan ponovno prebudila in tisti, ki so zaspali v Gospodu, bodo pridruženi Njemu v zmagi nad smrtjo. S to gotovostjo povzdignimo k Očetu našo skupno molitev za duše in blagoslov.

Bodi hvaljen, o Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si nas v svojem obilnem usmiljenju po Jezusovem vstajenju od mrtvih prerodil za živo upanje, za neminljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino (prim. 1 Pt 1,3-4). Usliši molitev za vse naše ljubljene, ki so zapustili ta svet. Razširi roke svojega usmiljenja in jih sprejmi v veličastni zbor svetega Jeruzalema.

Potolaži tiste, ki trpijo zaradi ločitve, z gotovostjo, da mrtvi živijo v Tebi in da bodo tudi telesa, položena v zemljo, nekoč deležna velikonočne zmage tvojega Sina. Ti, ki si na pot Cerkve kot svetlo znamenje postavil blaženo Devico Marijo, na njeno priprošnjo podpiraj našo vero, da nas nobena ovira ne bo odvrnila od poti, ki vodi k Tebi, ki si slava brez konca. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.«