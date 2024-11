"Posebej sem hvaležen za vašo podporo uradom Svetega sedeža, ki si prizadevajo, da bi razločevali znamenja časov ter vesoljni Cerkvi pomagajo, da z modrostjo, dejavno ljubeznijo in daljnovidnostjo odgovarja na potrebe in izzive sedanjosti." (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

PAPEŽ

Sveti oče Katoliški filantropski mreži: Še naprej posredujte Jezusovo ljubezen

Papež Frančišek se je v ponedeljek, 11. novembra 2024, srečal s člani Katoliške filantropske mreže (FADICA), ki so v teh dneh v Rimu na romanju, simpoziju in duhovni obnovi. Uvodoma jim je zaželel, naj »ti dnevi premišljevanja in molitve v bližini grobov apostolov in mučencev« povečajo njihovo »ljubezen do Cerkve in predanost širjenju evangelija v službi Kristusovega kraljestva, ki je kraljestvo svetosti, pravičnosti in miru.

Vatican News Papež je navzoče spomnil na sinodo, ki se je pred kratkim zaključila, ter se jim zahvalil za podporo uradom Svetega sedeža. »Kot veste, je bila Cerkev pred nedavnim vpeta v proces razmišljanja o svoji naravi "sinodalne" skupnosti, ki temelji na našem skupnem dostojanstvu krščenih ter na soodgovornosti za njeno poslanstvo; in to v trenutku, ko se soočamo z epohalnimi spremembami, ki bodo vplivale na prihodnost človeške družine. Posebej sem hvaležen za vašo podporo uradom Svetega sedeža, ki si prizadevajo, da bi razločevali znamenja časov ter vesoljni Cerkvi pomagajo, da z modrostjo, dejavno ljubeznijo in daljnovidnostjo odgovarja na potrebe in izzive sedanjosti. Hkrati se vam zahvaljujem za vašo tiho podporo številnim pobudam, ki bogatijo življenje in apostolat Cerkve v Združenih državah Amerike. Hvala, najlepša hvala. Kot "mreža" je FADICA v svoji naravi sinodalna, tj. temelji na skupni viziji, predanosti in sodelovanju številnih posameznikov, družin in fundacij. Prosim vas, da bi ta duh solidarnosti in velikodušne skrbi za druge vedno gojili z občutkom hvaležnosti za obilne darove, ki nam jih je namenil Gospod, in z vedno bolj živo izkušnjo preobražajoče moči njegove ljubezni. Ljubezen namreč vedno preoblikuje, spreminja stvari.

Vse vas izročam tej ljubezni, razodeti v Presvetem Srcu Zveličarja, in molim, da bi vsi člani Katoliške filantropske mreže še naprej "živeli veselje v prizadevanju za posredovanje Kristusove ljubezni drugim" (Okrožnica Dilexit nos, 216).«