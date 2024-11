Poplave v Valenciji. (AFP or licensors)

PAPEŽ

Sveti oče: Kaj naredim za prebivalce Valencije?

Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek najprej pozdravil navzoče iz Rima in vsega sveta. Še posebej je pozdravil krvodajalce iz Coccaglia (Brescia) in skupino Emergency Roma Sud, ki se zavzema, da se ne pozabi na 11. člen italijanske ustave, ki pravi: »Italija zavrača vojno kot instrument napada na svobodo drugih narodov in kot sredstvo za reševanje mednarodnih sporov«. Papež je vse povabil: »Zapomnite si ta člen! Naprej!«

Papež Frančišek In naj se to načelo izvaja po vsem svetu. Vojno naj se prepove in vprašanja naj se rešujejo z zakonom in pogajanji. Naj orožje utihne in se da prostor dialogu. Molimo za mučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar, Južni Sudan. In še naprej molimo za Valencijo ter druge skupnosti v Španiji, ki v teh dneh tako zelo trpijo. Kaj naredim za prebivalce Valencie? Molim? Ali kaj darujem? Razmislite o tem vprašanju.