Sveti oče imenoval msgr. Petra Štumpfa za novega koprskega škofa

Sveti oče je v petek, 29. novembra 2024, sprejel odpoved pastoralnega vodenja koprske škofije, ki jo je podal msgr. Jurij Bizjak in za škofa iste škofije imenoval msgr. Petra Štumpfa SDB, ki ga je premestil iz Murske Sobote.

Tiskovni urad Svetega sedeža in SŠK

Škofi koprske škofije

Prvi redni škof obnovljene in povečane koprske škofije je leta 1977 postal njen dotedanji administrator dr. Janez Jenko, katerega je kot ordinarij 16. aprila 1987 nasledil škof msgr. mag. Metod Pirih. 13. maja 2000 je papež Janez Pavel II. imenoval dr. Jurija Bizjaka za prvega pomožnega škofa v Kopru. Posvečen je bil 5. julija v jubilejnem svetem letu 2000. Leta 2012 je škof Bizjak postal ordinarij Škofije Koper.

Z današnjim imenovanjem bo msgr. dr. Peter Štumpf postal četrti koprski škof ordinarij po povečanju in obnovitvi Škofije Koper.

Življenjepis msgr. Petra Štumpfa

Dr. Peter Štumpf se je rodil 28. junija 1962 v Murski Soboti, doma pa je iz župnije Beltinci. Po končani osnovni šoli v Beltincih se je leta 1977 vpisal v Srednjo versko šolo v Želimljem. Leta 1983 je maturiral na Gimnaziji Poljane v Ljubljani. Na redovno življenje v salezijanski družbi se je pripravljal v Želimljem, kjer je opravil noviciat in 9. avgusta 1980 napravil prve redovne zaobljube.

Po odsluženem vojaškem roku v Zagrebu leta 1983 in vzgojni praksi na Srednji verski šoli v Želimljem se je leta 1984 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani. Po dveh letih študija filozofije je nadaljeval študij teologije na Teološki fakulteti Salezijanske papeške univerze v Torinu v Italiji in tam leta 1989 diplomiral iz mariologije. Dne 29. junija 1990 ga je mariborski škof msgr. dr. Franc Kramberger v Mariboru posvetil v duhovnika.

Po posvečenju ga je redovni predstojnik imenoval za kaplana v župniji Rakovnik v Ljubljani, kjer je deloval do leta 1993, ko je za dve leti odšel za kaplana v župnijo Sevnica. Leto za tem je bil imenovan za župnika na Igu, kjer je deloval do leta 1998, nato pa je bil leto dni župnijski upravitelj župnije Zabukovje nad Sevnico. Duhovniška pastoralna pot ga je nato vodila v Maribor. Tam je bil župnik župnije sv. Janeza Boska, leta 2000 pa je bil imenovan za župnika v Veržeju. Od leta 2003 je bil župnik župnije Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Tedanji ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Franc Rode ga je imenoval za dekana dekanije Ljubljana-Vič/Rakovnik.

Leta 1994 je pri prof. dr. Francetu Oražmu magistriral iz moralne teologije s tezo Mladostniki in zakrament sprave. Doktorski študij je nadaljeval pod mentorstvom prof. dr. Vinka Potočnika in somentorstvom prof. dr. Bogdana Kolarja. Leta 2002 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani obranil disertacijo z naslovom: Jožef Klekl st. (1874?1948) kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurje). Dr. Peter Štumpf je dober poznavalec prekmurske zgodovine, še posebej družbenih in cerkvenih razmer na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Posvečal se pastorali družin, študentov in zakonskih skupin. Kot predavatelj je sodeloval na različnih tečajih za vzgojo župnijskih sodelavcev. Predaval je na ljudskih misijonih in drugih pastoralnih srečanjih. S poljudnoznanstvenimi članki in pogovori sodeluje v nekaterih osrednjih slovenskih cerkvenih medijih.

Papež Benedikt XVI. ga je 24. maja 2006 imenoval za mariborskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje je v mariborski stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika prejel 10. septembra 2006.

Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) je bil odgovoren za Komisijo za sredstva družbenega obveščanja in Rafaelovo družbo.

Za novega murskosoboškega škofa ordinarija ga je papež Benedikt XVI. imenoval 28. novembra 2009, umeščen pa je bil 10. januarja 2010.