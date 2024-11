Sveti oče bogoslovcem iz Toleda o štirih bližinah

Papež Frančišek je v četrtek, 7. novembra 2024, v avdienco sprejel skupnost bogoslovnega semenišča iz Toleda v Španiji. V svojem nagovoru jih je povabil, naj ne pozabijo na štiri bližine: z Bogom, s škofi, med duhovniki ter z Božjim ljudstvom. Obhajanje bližajočega se praznika »Reservado«, ki spominja na dan, ko je bilo Najsvetejše prvič shranjeno v tabernaklju njihove kapele, je povezal z bistvenimi elementi duhovništva: evharistija, adoracija in procesija.

Vatican News

Sveti oče je na začetku izrazil veselje nad tem, da je lahko srečal novo skupino bogoslovcev, »ki se je podobno kot bratovščine v španskih vaseh odpravila na procesijo vse do te materne Cerkve, da bi opravila postajo pokore«. Dejal je, da mu je ta analogija prišla na misel predvsem zato, ker je vedno »koristno gledati na sveto Božje ljudstvo v njegovi preprosti duhovnosti«.

»Veste, da morajo biti duhovniki blizu, da morajo spodbujati bližino. Najprej bližino z Bogom, da bi bilo sposobni srečati Gospoda, da bi Mu bili blizu. Drugič, bližino s škofi in škofi bližino z duhovniki. Duhovnik, ki ni blizu svojemu škofu, je »šepav«, nekaj mu manjka. Tretjič, bližina med vami duhovniki, ki se začne že v semenišču, ter četrtič bližina svetemu vernemu Božjemu ljudstvu. Ne pozabite na te štiri bližine.«

V nadaljevanju je papež Frančišek spomnil na pripravo na procesijo za praznik »Reservado«, ki spominja na dan, ko je bilo Najsvetejše prvič shranjeno v tabernaklju njihove kapele.

»To zanimivo praznovanje sestavljajo trije trenutki: obhajanje evharistije, celodnevna izpostavitev Najsvetejšega zakramenta in nazadnje procesija. Ti deli nam lahko pomagajo, da se spomnimo temeljnih elementov duhovništva, na katerega se pripravljate. V prvi vrsti evharistično bogoslužje. Jezus je tisti, ki prihaja v naša življenja, da bi nam dal dokaz največje ljubezni. Vabi nas, naj bomo kot Cerkev navzoči v duhovništvu in ljudstvu, v zakramentu in Besedi. Želim vam, da bi dejstvo, da ga imate, na zemlji moglo prepojiti vaše življenje in vaše srce.

Zatem, Gospod ostane ves dan izpostavljen v monštranci. To je čas, ko ostanemo sami z njim, da bi slišali njegov glas v tišini, v poslušanju Besede, v pričevanju vere tistih, ki molijo poleg nas. Samo osebno srečanje, zaljubljeno srečanje z Jezusom lahko razsvetli, ohrani in podpira tek našega zemeljskega dne. Naj bo to srečanje resnično učinkovita spodbuda, ki bo preoblikovala vaše življenje.

In nazadnje, Gospoda nesete v procesiji, saj ga prejmemo zato, da bi ga ponesli. Naše poslanstvo je spremljati Kristusa k njegovemu ljudstvu in ljudstvo h Kristusu. Želim vam, da bi se, ne da bi odvrnili svoj pogled od Tistega, ki nas vodi, naučili hoditi skupaj v upanju na srečanje, ki ga že tukaj predokušamo na zakramentalen način. Hvala.«