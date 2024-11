S svetim očetom so se srečali osvobojeni talci Hamasa

– Sveti oče se je v četrtek, 14. novembra, v knjižnici apostolske palače srečal s skupino Izraelcev, ki so bili zajeti kot talci med napadom sedmega oktobra. Hamas jih je izpustil po več mesecih ujetništva v Gazi.

Vatican News

S papežem se je srečalo šestnajst oseb, od tega deset žensk, štirje moški in dva otroka. Eden od njih je papežu podaril nogometno majico z imenom Tala Shohama, sorodnika, ki je bil ugrabljen skupaj z ženo, otroki, taščo in drugimi sorodniki, od katerih so bili nekateri izpuščeni med začasno prekinitvijo ognja med Hamasom in Izraelom. Tal Shoham je v ujetništvu dopolnil 39 let. Njegovo sliko so nekateri držali v rokah tudi med srečanjem s papežem, drugi pa so svetemu očetu pokazali fotografije svojih sorodnikov, ki jih pogrešajo že več kot eno leto.

Papež Frančišek je kot znamenje blagoslova položil roko na vsakega od teh obrazov. Nato je nekaj trenutkov ostal v tihi molitvi.

Izraelsko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je srečanje opisalo kot ganljivo ter izjavilo, da je »papež pokazal svojo bližino in zavzetost za osvoboditev drugih talcev, ki so še vedno v ujetništvu v Gazi«.