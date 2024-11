Pri papežu bolivijski podpredsednik Cespedes

V petek, 29. novembra 2024, je papež Frančišek v apostolski palači v Vatikanu sprejel v avdienco podpredsednika večnacionalne države Bolivije Davida Choquehuanco Cespedesa, ki se je nato srečal z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in msgr. Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Med pogovori na državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med Svetim sedežem, Bolivijo in krajevno Cerkvijo ter prispevek slednje k bolivijski družbi. Sogovorniki so se dotaknili tudi nekaterih vidikov političnih in družbeno-gospodarskih razmer v državi.