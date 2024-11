Cvetje in sveče v spomin na žrtve (ANSA)

PAPEŽ

Sveti oče moli za žrtve nesreče v Novem Sadu

Papež Frančišek je srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću poslal telegram ob nesreči na železniški postaji v Novem Sadu, ki se je zgodila 1. novembra. Njemu in vsem državljanom Srbije izreka globoko sožalje in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. »V tem težkem času za narod molim posebej za vse tiste, ki so umrli, za njihove žalujoče družine ter za ranjene. Na vse, ki jih je prizadela ta tragedija, kličem blagoslov vsemogočnega Boga, ki ozdravlja, tolaži in podarja mir«.