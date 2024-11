Papež spodbuja prizadevanje Cerkve za pravičnost, ozdravljenje in spravo

Sveti oče se s sporočilom obrača na udeležence evropske konference »Zaščita v Katoliški cerkvi v Evropi«, ki jo od 13. do 15. novembra 2024 v Rimu organizira Papeška komisija za zaščito mladoletnih oseb. Spodbuja k zagotavljanje tolažbe in pomoči žrtvam kot znamenje zavzemanja Cerkve za pravičnost, ozdravljenje in spravo.

Vatican News

Konferenca, namenjena zaščiti mladoletnih oseb in ranljivih odraslih v Cerkvi v Evropi, je znamenje »nenehnega prizadevanja Cerkve, da zaščiti najranljivejše v svoji sredi«, zapiše papež Frančišek v sporočilu.

Udeleženci prihajajo iz več kot dvajsetih evropskih držav, od katerih se nekatere soočanja z izzivi vojn in konfliktov, spomni sveti oče in izpostavi »krščansko poklicanost, da smo delavci za mir in skrbimo za brate in sestre v stiski. Vaša navzočnost je tako zgovorna priča enotnosti in solidarnosti, ki presega vse meje.«

»Dialog in izmenjave na konferenci ponujajo obetavne priložnosti za boljše razumevanje in globljo zavezanost zaščiti otrok in ranljivih odraslih v Cerkvi. Upam, da bodo vaša prizadevanja za vzpostavitev mreže ljudi in dobrih praks zagotovila zelo potreben forum za izmenjavo znanja, medsebojno podporo in zagotavljanje, da bodo programi zaščite učinkoviti in trajnostni. Posebej spodbujam pobude za zagotavljanje tolažbe in pomoči tistim, ki so trpeli, kot znamenje skrbi Cerkve za pravičnost, ozdravljenje in spravo.«

Ob koncu sporočila zagotavlja svojo molitev, da bi konferenca bila vir rodovitnih spoznanj in bi razprave prispevale k varnejši in sočutnejši Cerkvi.