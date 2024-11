Papež španskim bogoslovcem: Obiskujte zapornike

Sveti oče se je v soboto, 16. novembra 2024, srečal s španskimi bogoslovci iz Pamplone in San Sebastiana. Povabil jih je, naj bodo pogumni, nesebični in neutrudni pri prinašanju Božjega usmiljenja ter naj ne delajo razlik med ljudmi.

Vatican News

Papež je uvodoma spomnil, da je bogoslovno semenišče kraj, kjer se naučimo, da je duhovnik človek; človeško bitje, ki želi biti odkupitelj zapornikov. Kajti duhovnik ne more biti drugega kot živa podoba Jezusa, Odkupitelja z veliko začetnico.

»To pomeni veliko stvari, ena zelo konkretna pa je ta, da se moramo spustiti v zapore; vsekakor v vladne zapore, da bi tistim, ki so tam zaprti, ponudili olje tolažbe in vino upanja, pa tudi v vse tiste zapore, ki zapirajo moške in ženske v naši družbi: ideološke, moralne zapore, tiste, ki ustvarjajo izkoriščanje, obup, nepoznavanje in pozabljanje na Boga.«

Sveti oče je v nadaljevanju bogoslovce povabil, naj hodijo v zapore. Ob tem je dodal, da tudi sam odkar je škof obred umivanja nog na veliki četrtek vedno obhaja v zaporih. »Oni so tisti, ki najbolj potrebujejo, da jim umijemo noge, kot da bi hoteli reči: "Poglej, umivam ti noge, ker sem slabši od tebe, vendar sem imel srečo, da me niso prijeli."«

Papež je omenil velike notranje drame v vesti zapornikov ter spomnil, da je duhovniško maziljenje namenjeno tudi osvobajanju jetnikov; vseh tistih, ki so vklenjeni zaradi različnih stvari, tudi kulture, družbe, grešnih nagnjenj ali skritih grehov, pogosto ne da bi se zavedali.

V pripravi na duhovništvo je sveti oče bogoslovcem predlagal meditacijo v četrtem poglavju Lukovega evangelija, ki govori o poslušnosti Duhu, o potrebi po tem, da naredimo puščavo za srečanje z Bogom, da se izpraznimo »številnih stvari, ki jih nosimo kot balast. Spodbuja nas, naj se ne bojimo soočiti skušnjave malikovalske službe, kjer smo v središču mi in iščemo materialno moč ali aplavz.«

Kakor Jezus, ki se je zavedal, da v Nazaretu v očeh sveta ni bil drugega kot Jožefov sin, »eden izmed nas«, papež tudi bogoslovcem naroča, naj ne pozabijo svojih korenin; naj ne pozabijo, da so sinovi Ljudstva. »Besedilo iz Lukovega evangelija nas prav tako uči, da pri svojem apostolatu ne smemo delati razlik med ljudmi, še toliko bolj če so tujci, ali sovražniki, saj smo v Božjih očeh vsi otroci,« je izpostavil sveti oče.

Ob koncu je bogoslovce spodbudil, naj bodo vedno pripravljeni blagoslavljati in osvobajati; naj bodo pogumni, nesebični in neutrudni pri prinašanju božjega usmiljenja, ki ga je Gospod tako velikodušno izlil vanje, ko jih je izbral za duhovniško poslanstvo.