Papež: Skupno dobro kot medsebojno sprejemanje in skupno iskanje resnice

Sveti oče se s sporočilom obrača na udeležence srečanja »Skupno dobro: teorija in praksa«, ki ga organizira Papeška akademija za življenje. Izpostavlja, da je življenjska vprašanja treba umestiti v družbeni in kulturni kontekst, ter poudarja, da je v Cerkvi in družbi treba prisluhniti ženskam. Potrebujemo različna znanja pri pripravi širokega in modrega razmisleka o prihodnosti človeštva.

Vatican News

Življenjska vprašanja umestiti v družbeni in kulturni kontekst

Med številnimi razpravami na temo skupnega dobrega – kot zapiše papež v sporočilu – je srečanje še posebej pomembno iz vsaj dveh razlogov. Prvi je, da ga organizira Papeška akademija za življenje.

»Če zares želimo zaščititi človeško življenje v vseh okoliščinah in situacijah, ne smemo zanemariti umeščanja življenjskih vprašanj, tudi tistih najbolj klasičnih v bioetični razpravi, v družbeni in kulturni kontekst, v katerem se pojavljajo. Zaščita življenja, ki je omejena le na nekaj vidikov ali trenutkov in ne upošteva vseh eksistencialnih, družbenih in kulturnih razsežnosti na celovit način, lahko postane neučinkovita in lahko pade v skušnjavo ideološkega pristopa, kjer se bolj zagovarjajo abstraktna načela kot konkretne osebe. Prizadevanje za skupno dobro in pravičnost sta osrednja in nepogrešljiva vidika vsake obrambe vsega človeškega življenja, zlasti tistega najbolj krhkega in nezaščitenega, ob spoštovanju celotnega ekosistema, ki ga naseljujemo.«

V družbi in Cerkvi prisluhniti ženskam

Drugi razlog, ki ga izpostavlja papež, pa je, da sta na tem dogodku prisotni dve ženski z različnimi odgovornostmi in izkušnjami. »Tako v družbi kot v Cerkvi moramo prisluhniti ženskim glasovom; potrebujemo različna znanja za sodelovanje pri pripravi širokega in modrega razmisleka o prihodnosti človeštva; potrebno je, da zares svetovne kulture lahko ponudijo svoj prispevek ter izrazijo potrebe in vire. Le tako lahko načrtujemo in ustvarjamo odprti svet,« k čemur je papež pozval v tretjem poglavju okrožnice Vsi smo bratje.

Bratsko sprejemanje in skupno iskanje resnice in pravičnosti

Sveti oče izpostavi, da »je univerzalno bratstvo na nek način “osebni”, topel način razumevanja skupnega dobrega«. Ne le neka ideja, politični in družbeni projekt, temveč občestvo obrazov, zgodob in oseb. Skupno dobro je predvsem praksa, ki jo sestavljata bratsko sprejemanje ter skupno iskanje resnice in pravičnosti. V našem svetu, ki ga zaznamujejo številni konflikti in nasprotovanja, ki so posledica nezmožnosti, da bi pogledali navzgor in presegli samosvoje interese, je zelo pomembno pozivati k skupnemu dobremu, ki je eden od temeljev družbenega nauka Cerkve.« Papež zatrjuje, da so potrebne »trdne ekonomske teorije, ki bodo to temo prevzele in razvijale v njeni specifičnosti«, tako da bo lahko »postala načelo, ki učinkovito navdihuje politične odločitve«, kot je izpostavljeno tudi v okrožnici Laudato Si', in »ne bo le kategorija, na katero se pogosto sklicujemo v besedah, a jo v dejanjih zanemarjamo«.